Стало известно об обнаружении прослушки у сотрудников Залужного

Издание «Украинская правда» сообщило о нахождении прослушивающих устройств не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и у его сотрудников, ссылаясь на информацию от источников.
Ранее в интервью The Economist Залужный отметил, что конфликт на Украине оказался в застое, и ВСУ не в состоянии продвинуться вперед.
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