В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ

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Генштаб украинских войск решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории. Об этом сообщает Bild.
Сообщается, что главная задача ВСУ заключается в нанесении как можно большего урона живой силе противника. Авторы материала отмечают, что в украинских войсках нет задач по наступлению и удерживанию невыгодных для обороны участков.
Уточняется, что украинские боевики при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового вооружения надеются заново организовать контрнаступление.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра.
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Уточняется, что украинские боевики при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового вооружения надеются заново организовать контрнаступление.
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Екатерина Коршунова