СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу, получившему гражданство РФ

Фото: iStock/olegda88
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения украинскому музыкальному продюсеру, певцу, основателю групп «Грибы» и Quest Pistols Юрию Бардашу.
Напомним, что он покинул Украину после начала конфликта и в конце января этого года получил российское гражданство. Паспорт гражданина России он получил в Луганске.
В отношении Бардаша возбуждено уголовное дело сразу по четырём статьям, среди которых призыв к изменению конституционного строя. В СБУ уверяют, что продюсер регулярно публикует в своих соцсетях посты антиураинской направленности.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron* по статье УК РФ.
Читайте также:
МВД объявило в розыск художника и автора сайта «Уралнаш» Станислава Шминке
МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Зеленского
МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича
*признан Минюстом РФ иноагентом
В отношении Бардаша возбуждено уголовное дело сразу по четырём статьям, среди которых призыв к изменению конституционного строя. В СБУ уверяют, что продюсер регулярно публикует в своих соцсетях посты антиураинской направленности.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron* по статье УК РФ.
Читайте также:
МВД объявило в розыск художника и автора сайта «Уралнаш» Станислава Шминке
МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Зеленского
МВД РФ объявило в розыск украинского историка и публициста Вятровича
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова