СБУ проводит досмотр жителей правительственного квартала Киева

Фото: iStock/olegda88
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят контрразведывательные операции в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что мероприятия проходят в Печерском и Шевченковском районах Киева в условиях правового режима военного положения. В операции участвуют Управление государственной охраны Украины, Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и Группировка сил и средств обороны Киева.
Сотрудники спецслужб осматривают помещения, офисы, места общего пользования в многоквартирных домах, а также заведения общественного обслуживания. Также они проверяют гражданские документы и осматривают автомобили на территории. По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», также проверяются телефоны.
Местных жителей просят с пониманием отнестись к требованиям предъявить документы и соблюдать комендантский час.
Читайте также:
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
«Заключительное сражение»: Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине
Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории
Сотрудники спецслужб осматривают помещения, офисы, места общего пользования в многоквартирных домах, а также заведения общественного обслуживания. Также они проверяют гражданские документы и осматривают автомобили на территории. По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», также проверяются телефоны.
Местных жителей просят с пониманием отнестись к требованиям предъявить документы и соблюдать комендантский час.
Читайте также:
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
«Заключительное сражение»: Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине
Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории
Артем Кузьмин