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СБУ проводит досмотр жителей правительственного квартала Киева

11 июня 2024, 11:31
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят контрразведывательные операции в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что мероприятия проходят в Печерском и Шевченковском районах Киева в условиях правового режима военного положения. В операции участвуют Управление государственной охраны Украины, Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и Группировка сил и средств обороны Киева.

Сотрудники спецслужб осматривают помещения, офисы, места общего пользования в многоквартирных домах, а также заведения общественного обслуживания. Также они проверяют гражданские документы и осматривают автомобили на территории. По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», также проверяются телефоны.



Местных жителей просят с пониманием отнестись к требованиям предъявить документы и соблюдать комендантский час.

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Российские следователи запросили заочный арест для грузинской снайперши
СК просит суд заочно арестовать четверых иностранцев за наемничество в ВСУ
11 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следователей о заочном аресте четырех иностранных граждан по уголовным делам о наемничестве в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
В судебной картотеке зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в отношении Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкавы Т. и Мюллера М., которым вменяется статья 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

Русудан Иванеишвили, являющаяся членом «Грузинского национального легиона», выполняет обязанности снайпера в ВСУ и находится в международном розыске по требованию российских следователей.

Ранее Басманный районный суд заочно арестовал британца Дэниела Роберта Фрейзера за его участие в боевых действиях против России на стороне Украины.

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«Активно и решительно»: В Китае спрогнозировали ответ Москвы на удары по территориям РФ
GT: РФ решительно ответит на удары по своей территории
11 июня 2024, 11:52

Фото: iStock/macky_ch

Москва ответит на попытки Киева нанести удары вглубь России западным вооружением, и ответ этот станет активным и решительным. Об этом пишет Global Times.
Издание считает, что Украина попытается доказать западным странам свою преданность перед саммитом в Швейцарии. Такими действиями против России Киев постарается добиться большей поддержки от Европы и США.

«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — говорится в материале.

При этом уточняется, что Россия сможет задействовать против Украины комплекс, сочетающий в себе дипломатические и военные средства.

Ранее США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. Речь идёт о Харьковской области.

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ВС РФ забрасывают ВСУ авиабомбами, Киев готовится к решающему сражению: Последние новости СВО
Пленный ВСУ: украинские солдаты попали в множество мини-котлов под Харьковом
11 июня 2024, 11:34

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Армия России перемалывает ВСУ в Волчанске и Часов Яре и наступает по всем направлениям СВО, имея тактические успехи, тем временем Украина готовится к решающему сражению, которое должно привести к окончанию конфликта.
Последние новости с полей спецоперации на 11.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Здесь ВСУ пытаются контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого.

При этом в Волчанске продолжаются ожесточённые бои. По данным Telegram-канала «Два майора», подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли значительные потери, а украинское командование бросило ей на замену подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые были наспех пополнены после отвода с Херсонского направления, где она понесла тяжёлые потери в Крынках.

В районе Глубокого украинские подразделения атаковали ВС РФ в районе Липцов, однако успеха достичь они не смогли.

Тем временем боец ВСУ Кирилл Доценко, сдавшийся в плен российской стороне рассказал, что украинские подразделения попали в множество мини-котлов под Харьковом ещё в самом начале наступления ВС РФ.

«Было видно, все знали, что происходит, куда что движется. Видели технику вашу, видели ваш личный состав. Но никакой контрбатарейной борьбы с нашей стороны либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прям впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Начался бой, и все», — рассказал свою историю Доценко.

Часовоярское направление


Продолжаются бои в восточном пригороде Часов Яра. ВС РФ закрепляются на ранее занятых позициях в микрорайоне «Канал», где накануне российские бойцы значительно продвинулись. Основная часть «Канала» уже перешла под контроль бойцов 98-й ВДД, а в центральной его части установлены флаги ВДВ и России.

Однако в западной части микрорайона бои ещё продолжаются. По позициям ВСУ активно работает российская артиллерия и авиация. Украинское командование не отводит оттуда свои подразделения и жертвует ими ради сдерживания продвижения ВС РФ.

Обстановка достаточно сложная и динамичная как в самом Часов Яре, так и на флангах — в Калиновке и Ивановском (Красном). Там ВС РФ также ведут бои для улучшения тактического положения. После выхода наших подразделений к рубежу Северский Донец-Донбасс ВСУ постараются не допустить прорыва через сам канал. Здесь они постараются максимально долго удержать российских бойцов для подготовки к боям на основной оборонительной линии.

«Быстрый успех возможен только при внезапном ударе в тыл или отвлекающем маневре на фланге», — считает военкор Евгений Лисицын.

Донецкое направление


Российские войска полностью освободили от ВСУ населенный пункт Новоалександровка к северо-западу от Очеретино, выбив ВСУ с западных окраин поселка.

После освобождения Парасковиевки армия России начала наступать на важный логистический узел ВСУ в Константиновке, которая находится на автодороге Угледар-Марьинка. Константиновка находится практически на линии боевого столкновения, что позволяет вести по ней огонь из орудий любого калибра.

В Красногоровке российские войска продолжают наступать в городской черте. А вот на окраинах Карловки ВС РФ смогли зацепиться за дачный посёлок, где уже началась зачистка перед дальнейшим продвижением.

Херсонское направление


Армия России активно использует на данном направлении авиацию для нанесения ударов тяжелыми авиабомбами по украинским позициям. Также идет уничтожение лодок ВСУ, на которых малые группы пехоты стараются высадиться у берега, занятого ВС РФ, а также в островной зоне.

Времьевское направление


Накануне в Минобороны РФ сообщило об освобождении села Старомайорское на стыке Запорожья и ДНР (бывший Времевский выступ, где шло контрнаступление ВСУ). После этого армия России продолжила продвигаться и сейчас старается взять ВСУ в клещи в Урожайном.

Утром 11 июня украинские военные аналитики признали потерю Старомайорского, отметив, что ВС РФ продвинулись и уже закрепились на глубине до 300 метров.

Решающее сражение ВСУ


Тем временем Украина готовится к генеральному сражению в конце лета, которое должно привести к окончанию конфликта. Об этом сообщил украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков.

«С военной точки зрения основная операция, стратегическая операция заключительная какая-то операция, заключительное сражение — это будет август-сентябрь», — сказал он.

По его мнению, такой прогноз основывается на военном анализе. Однако такого же мнения придерживаются и политологи, добавил Стариков.

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Американский политик раскритиковал идею Киева разместить F-16 в странах ЕС
Политик Барака: истребители F-16 в странах ЕС станут законными целями для России
11 июня 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Американский политик Аджаму Барака заявил, что размещение предоставленных Украине западных истребителей F-16 на территории стран — членов ЕС приведет к тому, что они станут законными целями для российских военных. Об этом пишет РИА Новости.
«Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими РФ, эти базы станут законными целями», — подчеркнул он.

По его словам, удары РФ могут привести в действие статью 5 устава НАТО. Тогда они будут восприняты как нападение на альянс.

Ранее начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей. По его словам, чтобы самолеты не стали «мишенями» на украинских базах, они станут резервом на случай проведения ремонтных работ. Некоторые будут использоваться за границей для обучения украинских пилотов. Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители.

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#нато
#рф
#истребители
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Глава ОВА Прокудин: В Херсонской области повреждён объект инфраструктуры
11 июня 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

На подконтрольной Киеву части территории Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Александр Прокудин.
В своём телеграм-канале назначенный Киевом чиновник написал, что в ночь на 11 июня ряд населённых пунктов региона подвергся ударам. Он уточнил, что было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, его местоположение, как и характер повреждений, Прокудин не уточнил.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в результате референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время 75% области находятся под контролем России. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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#херсонская область
#инфраструктура
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Появились кадры испытания военными РФ дистанционно управляемого FPV-танка
На СВО испытали дистанционное управление FPV-танком из трофейного Т-72АМТ ВСУ
11 июня 2024, 09:31

Фото: istock /fortton

В Сети появились кадры испытания дистанционно управляемого FPV-танка в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что создали FPV-танк энтузиасты на основе трофейного украинского Т-72АМТ. На кадрах видно, что один из операторов управляет движением танка, а другой отвечает за его башню.

Ранее военнопленный ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Харьковом попали в множество «мини-котлов». По его словам, во время наступления военных ВС РФ с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка тяжелой техники. Бойцы вынуждены были отступать, при этом попадая в большое число «мини-котлов». Командование не способно было спасти солдат.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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#вс рф
#солдат
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Украинские солдаты попали в «мини-котлы» под Харьковом
Пленный Доценко: ВСУ попали в многочисленные мини-котлы под Харьковом
11 июня 2024, 09:20

Фото: istock /Prostock-Studio

Военнопленный ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Харьковом попали в множество «мини-котлов». Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, во время наступления военных ВС РФ с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка тяжелой техники. Бойцы вынуждены были отступать, при этом попадая в большое число «мини-котлов». Командование не способно было спасти солдат.

Сам Доценко получил ранение и прыгнул с сослуживцем в яму, чтобы укрыться от обстрела.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ сильно ослабли на передовой. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены. По его словам, также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих. Система электроснабжения близка к коллапсу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Признаки краха на лицо»: В Британии оценили состояние бойцов ВСУ на передовой
Меркурис: ВСУ по всей линии фронта перегружены и крайне истощены
11 июня 2024, 08:55

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Военные ВСУ сильно ослабли на передовой. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис, пишет РИА Новости.
«ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха на лицо» — рассказал он.

По его словам, также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих. Система электроснабжения близка к коллапсу, добавил Меркурис.

«Население недовольно и истощено. Есть сомнения в легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов», — заключил блогер.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
#население
#владимир зеленский
#мобилизация
#сво
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Группировка «Запад» овладела пятью опорными пунктами ВСУ
МО: подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю
11 июня 2024, 08:34

Фото: istockphoto/Diy13

Российские военные группировки войск «Запад» нанесли поражение 8 украинским бригадам в ДНР и Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Сообщается, что российские военные нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины и 18-й бригады нацгвардии. Отмечается, что противник потерял 570 военнослужащих, а также 4 автомобиля.

Были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства, гаубица М777 производства США, 2 гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б» и одна гаубица L-119 производства Великобритании.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что военные ВС РФ сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого. Он напомнил, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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