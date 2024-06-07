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СБУ задержала депутата в Хмельницкой области по подозрению в работе на Россию

Страна: СБУ задержан депутат в Хмельницкой области по подозрению в работе на РФ
07 июня 2024, 10:48
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

По подозрению в работе на Россию задержана депутат местного совета в Хмельницкой области Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна», со ссылкой на контрразведку. Также задержаны дети парламентария.
Сообщается, что женщина и ее взрослые дети ездила по региону, собирая информацию об украинских военных. В частности, речь идет о работе мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

Фотографии с геоданными передавались России при помощи мессенджера, а затем на карту дочери депутата поступали деньги.



Следствие считает, что в поле зрения России она попала в результате своей «прокремлевской активности» в социальных сетях.

По заявлению СБУ, они контролировали действия парламентария изначально. Всем задержанным грозит пожизненный срок.

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Штурм Часов Яра, битва за Волчанск и уничтожение ВСУ в Работино: Последние новости СВО
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
07 июня 2024, 12:06

Фото: iStock/Александр Мельников

Российские бойцы пробиваются в Часов Яр и Волчанск, а также продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации, освободив село Ивановка на Купянском направлении. Тем временем в ночь на 7 июня ВКС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.
Последние новости с линии боевого соприкосновения по состоянию на утро 7 июня 2024 года приводит редакция «Радио 1».


ВС РФ нанесли массированный удар по Украине


Минувшей ночью армия России нанесла по военным объектам на Украине мощный комбинированный удар. Telegram-канал «Два майора» уточнил, что в первой половине ночи на территории Украины активно действовали порядка 100 БПЛА «Герань». После этого было применено ракетное вооружение со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Известно, что взрывы звучали на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, в Белой Церкви Киевской области, Черноморске (Ильичёвске) и Одессе, а также в Харькове, Чугуеве и Полтавской области.

Так в районе Черноморска была поражена радиолокационная станция и крупный ангар с техникой ВСУ. А в Киевской области после российской атаки загорелся объект инфраструктуры. Его тушат уже более шести часов. Для этого привлекли пожарный поезд.

Харьковское направление


Обстановка на харьковском участке фронта продолжает оставаться напряжённой, однако контролируемой российскими силами. ВС РФ прекратили быстрое наступление и перешли в активную оборону. ВСУ не оставляют попыток контратаковать, однако все эти действия успешно пресекаются российскими бойцами. Российская авиация, артиллерия и FPV-дроны уничтожают блиндажи и места укреплений противника, а также живую силу ВСУ.

В Волчанске идут тяжелые бои за территорию Агрегатного завода. ВСУ перебрасывают под Волчанск мобилизованных, которые стараются быстро сдаться в плен. При присутствует и множество элитных отрядов украинской армии. ВС РФ остановили быстрое наступление и сейчас перешли в активную оборону.

При этом «Два майора» пишут, что российские штурмовики смогли занять господствующие высоты в лесном массиве западнее села Зеленое. Однако враг предпринимает попытки контратаковать.

Купянское направление


По данным украинского военного паблика Deep State, российские войска взяли под свой контроль село Ивановка. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало. Оно находится к юго-востоку от Купянска возле трассы, которая ведет в город. Российские военкоры сообщают, что подразделения ВС РФ закрепились севернее Ивановки на участке шириной до двух км и на глубину до одного км. Таким образом, за последние недели образовались выступы фронта у Ивановки, западнее Кисловки, в районе Табаевки и Берестового.

Запорожское направление


Здесь армия России продолжает уничтожать позиции ВСУ севернее Работино, западнее Нестерянки, а также в Пятихатках, где работают расчеты тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Утром 7 июня противник начал активно обстреливать российские позиции артиллерией с применением кассетных боеприпасов. При этом российские бойцы наносят удары по подразделениям ВСУ из пушек 2А65 «Мста-Б». На один удар ВСУ приходится два российских, утверждают «Два майора».

Часовоярское направление


Российские штурмовики при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовать восточный пригород Часов Яра. Одновременно с этим армия России пытается улучшить свои позиции с флангов. Утром 7 июня украинские боевики сообщили об ухудшении остановки в городе.

Тем временем украинские боевики обнаружили, что российские бойцы для скрытного передвижения вдоль канала Северский Донец — Донбасс используют огромную надземную трубу, чтобы выйти из южной части лесного массива в район микрорайона «Канал». В Часов Яре ВСУ несут большие потери, а армия России уничтожает всё новые резервы украинских боевиков.

Донецкое направление


Армия России приближается к Константиновке. Тем временем в Парасковиевке продолжается зачистка западных окраин от остатков подразделений ВСУ. То же самое происходит в Георгиевке.

Российские бойцы продвигаются к центру Красногоровки, ведут бои на подступах к Карловке, где уже есть тактические успехи. Также зафиксировано небольшое продвижение в районе Яснобродовки со стороны Уманского. Тяжёлые бои идут западнее Авдеевки в районе Сокола и на окраинах Новоалександровки.

Краснолиманское направление


ВС РФ сумели преодолеть реку Сухая Плотва и уже приступили к зачистке высот на востоке Раздоловки. Занятие данной высоты имеет важное стратегическое значение для выравнивания линии фронта и подготовки к штурму Северска. Предварительно, российские военные планируют подтянуть резервы по линии Переездное — Выемка и ликвидировать украинские укрепления для дальнейшего удара по селам Ивано-Дарьевка и Спорное.

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#вс рф
#танк
#удар
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Голубев: ПВО отразила ракетную атаку со стороны ВСУ на Ростовскую область
07 июня 2024, 12:05

Фото: istockphoto/vadimrysev

Силами противовоздушной обороны зафиксирована ракетная атака с украинской стороны. На подлете к Ростовской области сбиты три ракеты. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
«Около 11:00 силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты. Последствия на земле уточняются», – гласит публикация.

Ранее сообщалось, что российский танк уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области, выдержав при этом четыре попадания FPV-дронов. Украинские националисты укрывались в доме, по которому танковый экипаж ВС РФ произвел несколько выстрелов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, чтобы прекратить геноцид мирных граждан со стороны киевского режима.

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Три человека погибли в Луганске после удара ракетами ATACMS
07 июня 2024, 11:54

Фото: istock / allanswart

В результате массированного артиллерийского удара ВСУ по Луганску погибли как минимум три человека и еще пять получили ранения. По предварительным данным, украинская армия выпустила не менее шести баллистических ракет ATACMS, произведенных в США.
Как сообщает Mash со ссылкой на свидетелей, один из снарядов попал в жилую пятиэтажку, другой ударил по 16-этажному дому, а еще один попал в аптеку в восточной части Луганска. В результате атаки в столице ЛНР частично отсутствуют связь и электроснабжение. На видеозаписях видно первые секунды после ударов и реакцию местных жителей.

Ранее представитель госдепартамента США заявил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, которые представляют угрозу для района Харькова, но сохранил запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других дальнобойных средств.

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#джо байден
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Стало известно отношение Байдена к плану Макрона по инструкторам на Украине
Politico: Байден не поддержал Макрона в отправке инструкторов для ВС Украины
07 июня 2024, 11:30

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому президенту Джо Байдену отправить западных военных инструкторов в Украину во время недавнего телефонного разговора, сообщает Politico со ссылкой на источники. Однако Байден отклонил это предложение.
Согласно изданию, Байден выразил опасения относительно возможных последствий такого шага, так как присутствие представителей стран НАТО в зоне боевых действий может привести к эскалации конфликта. Американский лидер отметил, что подобные действия могут усугубить ситуацию.

По итогам разговора Макрон и Байден не пришли к какому-либо решению по данному вопросу, уточняет Politico.

6 июня Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000-5.

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Выдержавший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом
07 июня 2024, 11:28

Фото: istockphoto/kovalchuk

Российский танк под Харьковом выдержал четыре попадания FPV-дронов (англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.). После этого экипаж метким огнём уничтожил группу боевиков ВСУ.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал танкист группировки российских войск «Север». Танк выехал на позицию, где был атакован. Сначала он угодил под огонь украинской артиллерии, затем появились беспилотники. По крайней мере, четыре FPV-дрона попали в танк. По словам российского бойца, выручил «мангал». Так танкисты за характерную форму прозвали специальную дополнительную защиту от БПЛА, устанавливаемую на бронемашины.

Не получив даже вмятин на броне, экипаж танка получил снаряды в лесополосе и вывел машину на позицию для стрельбы. Танк произвёл серию выстрелов по дому, в котором укрывались военнослужащие ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировало прямое попадание и уничтожение цели. Танк без происшествий вернулся в расположение части.

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#беспилотник
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Польша подняла дежурные самолеты из-за активности российской авиации
Польша и союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью ВКС России
07 июня 2024, 10:08

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Польша и её союзники по НАТО в ночь на 7 июня подняли в воздух дежурные самолёты из-за «усиленной активности дальней авиации» Военно-космических сил России. Об этом сообщает Оперативное командование вооружённых сил Польши в социальной сети X.
«Хотим предупредить, что в нашем воздушном пространстве были задействованы польские и союзные самолёты, что может вызвать увеличение уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью была зафиксирована повышенная активность дальней авиации России», — говорится в заявлении.
К 7:00 по московскому времени операция завершилась, и западные самолёты вернулись на свои базы.

Польские военные также подчеркнули, что «эта ночь была очень напряжённой для всей системы противовоздушной обороны Польши».

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Ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный ракетный удар по Украине
07 июня 2024, 10:06

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла мощный комбинированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
«В первой половине ночи активно действовали БПЛА «Герань», после чего было применено ракетное вооружение, в т.ч. со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывы прогремели на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, в Белой Церкви Киевской области, Черноморске и Одессе, а также в Харькове, Чугуеве и Полтавской области.

В ночь на 7 июня начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что в Киевской области произошёл пожар на одном из промышленных объектов.

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#ночь
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#вооружение
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Стало известно о попытках ВСУ форсировать Днепр выше по течению
Сальдо: ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр выше по течению
07 июня 2024, 09:30

Фото: сайт Кремля

ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу выше по течению реки. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — рассказал Сальдо.

По его словам, речь идет о населенном пункте Днепряны. Сальдо пояснил, что из-за отсутствия Каховского водохранилища в этом районе пересечь Днепр можно быстрее.

Однако он добавил, что вся километровая зона в этой местности отлично просматривается, и все действия ВСУ видны как на ладони, и все их попытки заканчиваются плачевно, так как возврат с левого берега для украинских боевиков практически невозможен, заключил Сальдо.

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#всу
#днепровская гэс
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Развозжаев раскрыл обстановку в Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ
Развожаев: обстановка в Севастополе из-за ракетных атак напряженная
07 июня 2024, 09:07

Фото: iStock/DedMityay

Обстановка в Севастополе из-за украинских атак напряженная, однако контролируемая. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. Враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре», – сказал Развожаев.

По его словам, силы ПВО эффективно отражают вражеские атаки. При этом он подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться контролируемой и поблагодарил военнослужащих РФ за защиту города и всего полуострова.

Развожаев отметил, что из-за постоянных ракетных атак, атак беспилотников и сигналов воздушной тревоги в городе существует определённая готовность, однако внутреннего напряжения нет, а ситуация не критическая.

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