СБУ задержала депутата в Хмельницкой области по подозрению в работе на Россию

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По подозрению в работе на Россию задержана депутат местного совета в Хмельницкой области Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна», со ссылкой на контрразведку. Также задержаны дети парламентария.
Сообщается, что женщина и ее взрослые дети ездила по региону, собирая информацию об украинских военных. В частности, речь идет о работе мобильных огневых групп противовоздушной обороны.
Фотографии с геоданными передавались России при помощи мессенджера, а затем на карту дочери депутата поступали деньги.
Следствие считает, что в поле зрения России она попала в результате своей «прокремлевской активности» в социальных сетях.
По заявлению СБУ, они контролировали действия парламентария изначально. Всем задержанным грозит пожизненный срок.
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Фотографии с геоданными передавались России при помощи мессенджера, а затем на карту дочери депутата поступали деньги.
Следствие считает, что в поле зрения России она попала в результате своей «прокремлевской активности» в социальных сетях.
По заявлению СБУ, они контролировали действия парламентария изначально. Всем задержанным грозит пожизненный срок.
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Никита Кротов