СБУ задержала несколько украинцев за сотрудничество с движением Медведчука

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СБУ задержала несколько жителей Украины, обвинив их в сотрудничестве с движением «Другая Украина», которое возглавляет Виктор Медведчук. Их обвиняют в ведении информационно-подрывной деятельности.
«Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Уточняется, что участники группы дискредитировали ВСУ и призывали жителей Украины сложить оружие и сдаться российским силам. Якобы соратники Медведчука создавали видеоконтент, которые после одобрения в России распространяли в Сети.
Задержанных обвинили в госизмене. Расследование продолжается.
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