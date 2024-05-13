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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной гвардии Украины применяли жестокие методы пыток в отношении мужчин в селе Семеновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из местных жителей.
По словам жителя, причиной для проведения допросов и избиений стало подозрение СБУ в том, что местные жители ожидают прибытия Вооруженных сил России. Он также рассказал, что во время допросов сотрудники СБУ спрашивали жителей Семеновки, видели ли они российских военных.
Сергей также упомянул, что с приближением линии фронта к селу сотрудники СБУ прекратили появляться там. Он добавил, что люди, оставшиеся в населенном пункте, оказались без гуманитарной помощи.
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«Они избивали нас очень жестоко... Меня били настолько сильно, что даже трусы порвались. Они били так сильно, что у меня даже почки повреждались. И они говорили: "Мы вас вылечим, чтобы вы не дожили до момента, когда придут русские"», — поделился собеседник издания.
Сергей также упомянул, что с приближением линии фронта к селу сотрудники СБУ прекратили появляться там. Он добавил, что люди, оставшиеся в населенном пункте, оказались без гуманитарной помощи.
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Артем Кузьмин