На Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобилей военнослужащих

Экс-вице-спикера ГД Сергея Неверова переведут рядовым парламентарием в комитет по защите семьи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на своих информаторов. Уточняется, что в ведении Неверова будут вопросы детства, материнства и отцовства.