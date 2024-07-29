На Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобилей военнослужащих

В Одессе задержали шестерых курьеров, сообщает Страна.ua. Их обвиняют в поджоге военных автомобилей ВСУ. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.
В Одессе задержали шестерых курьеров, их обвиняют в попытке поджога 15 внедорожников ВСУ за последние две недели, сообщает Страна.ua. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Силовые структуры Украины сообщили, что задержанные являются сотрудниками сервиса доставки еды, им от 18 до 24 лет.
По данным СБУ, молодые люди были завербованы российскими спецслужбами через Telegram-канал, предлагающий быстрый заработок. Поджог автомобилей они снимали на видео, действуя в паре. Предполагается, что они выявляли адреса парковки военных машин во время объезда города на скутерах.
У подозреваемых изъяты самодельные зажигательные смеси. Им предъявлено обвинение по статье «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований», что может грозить до восьми лет лишения свободы.
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По данным СБУ, молодые люди были завербованы российскими спецслужбами через Telegram-канал, предлагающий быстрый заработок. Поджог автомобилей они снимали на видео, действуя в паре. Предполагается, что они выявляли адреса парковки военных машин во время объезда города на скутерах.
У подозреваемых изъяты самодельные зажигательные смеси. Им предъявлено обвинение по статье «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований», что может грозить до восьми лет лишения свободы.
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Елена Перлова