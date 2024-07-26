Стало известно, сколько Серебрякову обещала СБУ за подрыв российского офицера

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СБУ обещала заплатить Евгению Серебрякову от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера, следует из видео, опубликованного ФСБ.
В среду на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков.
По его словам, на связь с СБУ он вышел самостоятельно в феврале 2023 года. Серебряков переписывался с куратором по имени Илья, тот предложил ему ликвидировать российского офицера.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.
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По его словам, на связь с СБУ он вышел самостоятельно в феврале 2023 года. Серебряков переписывался с куратором по имени Илья, тот предложил ему ликвидировать российского офицера.
«Я забрал компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Илья обещал также украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов», — сказал мужчина.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.
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Дарья Осипова