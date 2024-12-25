СБУ задержала соратника Кличко в Киеве

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Соратник мэра Киева Виталия Кличко Александр Суханов задержан в городе по подозрению в получении взятки в миллион долларов, сообщила в Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ). Речь идет о преступной схеме Киевской городской госадминистрации (КГГА).
«…Задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал у частного предпринимателя взятку в 1 миллион долларов. По материалам дела, в обмен на эту сумму политик обещал решить земельный вопрос, который возник у бизнесмена с должностными лицами КГГА», — гласит публикация СБУ.Силовики уточнили, что злоумышленника взяли «на горячем». Официально имя задержанного не названо, однако соответствующие данные есть у украинских журналистов.
Подозреваемому инкриминируют особо крупное мошенничество в составе группы. По данной статье Суханову грозит до 12 лет колонии.
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Никита Кротов