Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Химках работник украл из пункта выдачи заказов товары на 500 тыс. рублей

В Химках работник украл из пункта выдачи заказов товары на 500 тыс. рублей

Фото: istockphoto.com/AlexLMX

Фото: istockphoto.com/AlexLMX

Оригинал
Полицейские задержали 28-летнего жителя Химок, работающего в местном пункте выдачи заказов с маркетплейса, по подозрению в крупной краже товаров, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о хищении товаров более чем на полмиллиона рублей в полицию обратился представитель маркетплейса. Подозреваемый в преступлении работник был задержан и признался в содеянном. Он рассказал, что заказал электронику и одежду и забрал товары, не оплатив», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.



Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали двух москвичей, которые избили жителя Ивантеевки, увезли его на машине в лес и там отобрали 3 млн рублей и мобильный телефон.

Читайте также:

При крушении двух танкеров в Керченском проливе вытекло 3,75 тысячи тонн мазута

Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации
#химки
#кража
#криминал
#маркетплейс
#мвд московской области
#полиция
Названо количество обнаруженных тел погибших при крушении самолета близ Актау
На месте крушения самолета AZAL близ Актау нашли тела четырех погибших
25 декабря 2024, 14:50

Фото: istockphoto/Sotiris_Filippou_Photographer

Тела четырех погибших нашли на месте крушения борта Azerbaijan Airlines близ Актау в Казахстане, передает Kazinform. Трагедия произошла сегодня утром, 25 декабря, при выполнении рейса Баку — Грозный.
«Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолета Азербайджан — Баку — Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырех тел погибших», — сказано в публикации.
Перед этим стало известно, что пилоты самолета смогли увести лайнер от жилой застройки при крушении, чтобы избежать жертв. Также недавно появилась информация о гибели двоих пилотов.

Читайте также:

Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации

Стало известно, сколько россиян выжило при крушении самолета в Казахстане

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау
#мир
#казахстан
#крушение
#самолёты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волгограде задержали мужчину с ножом попытавшегося войти в школу
25 декабря 2024, 14:41

Фото: iStock/Diy13

В Волгограде задержан мужчина с ножом, пытавшийся войти в учебное заведение. Об этом пишет РИА Новости.
25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило тревожное сообщение, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который, по внешним признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время он доставлен в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. Организована проверка по данному инциденту.

15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.

Читайте также:

В Химках работник украл из пункта выдачи заказов товары на 500 тыс. рублей

При крушении двух танкеров в Керченском проливе вытекло 3,75 тысячи тонн мазута

Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе
#мужчина
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна судьба пилотов самолета, рухнувшего в Казахстане
Оба пилота самолета, рухнувшего в Казахстане, погибли
25 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/ViktorCap

Оба пилота рухнувшего в Казахстане самолета «Азербайджанских линий» погибли. Об этом сообщает Baza.
Всего в самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека, 10 из них – граждане России.

Большинство выживших сидели в хвостовой части самолета. 16 пассажиров, летевших в передней части, вылетели из салона сразу после удара о землю. Те, кто сидел в середине, погибли внутри.

Летчики сумели увести самолет от жилых домов ближайшего поселка.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. Также пассажиры сообщают, что на борту взорвался кислородный баллон.

Читайте также:

Стали известны новые подробности крушения самолета в Актау

Стало известно, сколько россиян выжило при крушении самолета в Казахстане

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау
#самолет
#столкновение
#пассажиры
#лётчики
#человек
#компании
#авиакомпании
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лежала в соседней комнате: убийцу блогера Кристины Журавлевой удалось найти после показаний мужа. О чем рассказал «любящий» супруг?
25 декабря 2024, 14:35

Кристина Журавлева (Фото: соцсети)

Страшная трагедия произошла в 2021 году под Сысертью Свердловской области. 16 апреля в лесополосе был найден труп молодой девушки.
Тело в морге лежало неопознанным почти 2 недели, в то время как подписчики уже давно потеряли в сети полюбившегося блогера. Подробности убийства Кристины Журавлевой читайте в материале «Радио 1».

Девушку никто не искал


28-летняя Кристина проживала в загородном доме Сысертского района Екатеринбурга со своим супругом Дмитрием Журавлевым. По словам соседей пара вела замкнутый образ жизни. У молодой семьи не было друзей, а среди знакомых Кристина не распространялась о своей жизни.

Первыми 6 апреля девушку потеряли ее подписчики. Причин для начала поисков не было. Знакомым Журавлевой удалось дозвониться по ее телефону до мужа. Тот сказал, что Кристина бросила его, оставила телефон и не хочет чтобы ее кто-то искал.

Заявление о пропаже жены


Дмитрий и Кристина Журавлевы (Фото: соцсети)

30 апреля муж пришел с заявлением об исчезновении Кристины Журавлевой к правоохранителям. В полиции мужчина сказал, что его жена ушла из дома 5 апреля и не вернулась. Сопоставив имеющиеся факты, оперативники пришли к выводу, что обнаруженная некоторое время назад погибшая девушка и является той самой без вести пропавшей Кристиной Журавлевой.

Сотрудники МВД провели комплекс оперативных мероприятий, а также проверили Дмитрия Журавлева на полиграфе. Когда муж понял, что обмануть следствие не получится, начал давать признательные показания.

Четыре дня жил с трупом в доме

Дмитрий и Кристина Журавлевы (Фото: соцсети)

Вечером 5 апреля в ходе очередного скандала между супругами, Димитрий решил навсегда угомонить свою жену и задушил ее голыми руками. После убийства супруг 4 дня думал что делать с телом, в то время как убитая Кристина лежала в соседней комнате.

В ночь на 9 апреля он решил отвести от себя подозрения и вывез тело Кристины в лесополосу.

«Желая скрыть преступление, злоумышленник спустя 5 дней арендовал автомобиль, для придания видимости ее прогулки переодел женщину в желтый спортивный костюм, надел на неё кроссовки, положил тело на заднее сидение арендованной машины, поехал в сторону Сысерти», — цитирует слова прокуратуры Свердловской области URAL.KP.RU.

16 апреля тело девушки было случайно обнаружено в 10 метрах от дороги шофером, остановившимся по нужде на трассе М5 «Урал».

В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей
В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей

Суд


Фото: iStock/AndreyPopov

Судебная экспертиза подтвердила признательные показания Дмитрия Журавлева.

«На трупе Журавлевой были обнаружены кровоизлияния на шее справа и слева. Подобные травмы могли появиться в результате сдавливания дыхательных путей. Действия Журавлева могли стать причиной смерти. На трупе была одежда, при осмотре были найдены документы. Труп лежал на животе, началось естественное разложение», — расскажет судебный эксперт в зале суда.

09.09.2021 года обвиняемый по ст. 105 УК РФ Дмитрий Журавлев признан судом виновным в совершении убийства Кристины Журавлевой и приговорен в 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


Читайте также:

Москвичи избили жителя Подмосковья, вывезли в лес и отобрали 3 млн рублей

«Я тебя сейчас убью!»: в тюменской школе учитель набросилась с угрозами на мальчика

Россиянин переоделся в бабушку и тайно снимал девушек в туалете
#преступление
#телефон
#мвд
#эксперт
#автомобиль
#дмитрий журавлёв
#комплекс
#труп
#ук
#одежда
#травмы
#документы
#следствие
#мужчина
#сотрудники
#заявление
#урал
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны новые подробности крушения самолета в Актау
Mash: пилоты потерпевшего крушение самолета в Актау увели его от жилых домов
25 декабря 2024, 14:16

Фото: istockphoto/Gudella

Пилоты потерпевшего крушение борта Azerbaijan Airlines в казахстанском городе Актау увели самолет от жилых домов. Экипаж сумел сделать это в последний момент, передает Telegram-канал Mash.
«В последний момент экипаж смог увести падающий борт в окрестности аэропорта, чтобы избежать смертей среди гражданских», — сказано в сообщении.

Перед этим стало известно, что глава Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с трагедией, когда находился уже в воздушном пространстве РФ.

О крушении самолета сообщили утром в среду, 25 декабря. На место трагедии отправили делегацию из Азербайджана. Как сообщили в Минздраве, выжили 28 человек. Борт выполнял рейс Баку — Грозный.

Читайте также:

Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау

Появились новые детали крушения пассажирского самолета в Казахстане
#мир
#казахстан
#крушение
#самолёты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При крушении двух танкеров в Керченском проливе вытекло 3,75 тысячи тонн мазута
25 декабря 2024, 14:00

Фото: istockphoto/amoklv

По уточненным данным, из двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, в общей сложности вытекло 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», на борту которых находились 27 членов экипажа. В результате происшествия произошел разлив мазута.

На побережье Кубани ощущается атмосфера беспокойства и неравнодушия. После крушения танкеров в Керченском проливе пляжи Анапы и близлежащих территорий оказались под угрозой экологической катастрофы. Мэрия Анапы объявила режим чрезвычайной ситуации. Круглосуточно работают волонтеры и спасатели, которые трудятся над очисткой побережья от мазута.

Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.

Читайте также:

Экологическая катастрофа: в Кремле прокомментировали разлив топлива в Чёрном море

В Чёрном море у Крыма обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
#спасатели
#набережная
#происшествия
#катастрофа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе
Меняйло: взрыв в ТЦ Владикавказа произошел из-за падения обломков сбитого БПЛА
25 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого БПЛА, взрывотехники ищут фрагменты беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, данную версию подтверждают и результаты следственно-оперативных мероприятий.

Меняйло также отметил, что на камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл снаружи. В настоящее время ведутся поиски обломков беспилотника.

Также, по данным Министерства обороны, атака противник атаковал целый ряд регионов СКФО.

25 декабря во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв. В результате ЧП в здании выбило стекла, начался пожар.

Читайте также:

Мощный взрыв в ТЦ во Владикавказе: реальные причины, жертвы, видео, главное о первых минутах ЧП

Новый взрыв в Осетии: БПЛА атаковал телевышку

Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии
#пожар
#беспилотник
#чп
#поиски
#видео
#взрыв
#бпла
#тц
#telegram
#атака
#жертвы
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации
Упавший в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации
25 декабря 2024, 12:52

Фото: iStock/rebius

Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации и планировал сесть в Актау, передает МЧС республики.
По предварительным данным, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения. Некоторое время воздушное судно кружило над местным аэропортом.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. 28 выживших были госпитализированы.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян выжило при крушения самолета в Казахстане

В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау
#самолет
#столкновение
#судно
#компании
#авиакомпании
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько россиян выжило при крушении самолета в Казахстане
Mash: Десять россиян выжили при крушении самолета в аэропорту Актау
25 декабря 2024, 12:35

Фото: iStock/Diy1

Десять россиян выжили после крушения Embraer 190 в аэропорту Актау, пишет Mash. Всего на борту находилось 16 граждан РФ.
В посольстве РФ данную информацию подтвердили. ​Сейчас выжившим россиянам ​оказывается вся необходимая помощь в больнице.

Среди выживших также оказались 13 граждан Азербайджана и трое граждан Киргизии. Всего, по последним данным, выжили 29 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за их жизни борются врачи.

Всего на борту Embraer 190 находились 69 человек. Их них пятеро — члены экипажа. Пилоты погибли.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в самолете произошел взрыв кислородного баллона. Эту информацию подтверждают и выжившие пассажиры. По их словам, после взрыва кислородного баллона люди в салоне начали терять сознание.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

Читайте также:

Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета

Sputnik Казахстан: после крушения самолета в Актау госпитализировали 14 человек

Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
#самолет
#врачи
#казахстан
#столкновение
#пассажиры
#взрыв
#человек
#компании
#авиакомпании
#люди
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате