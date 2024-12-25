В Химках работник украл из пункта выдачи заказов товары на 500 тыс. рублей

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Полицейские задержали 28-летнего жителя Химок, работающего в местном пункте выдачи заказов с маркетплейса, по подозрению в крупной краже товаров, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о хищении товаров более чем на полмиллиона рублей в полицию обратился представитель маркетплейса. Подозреваемый в преступлении работник был задержан и признался в содеянном. Он рассказал, что заказал электронику и одежду и забрал товары, не оплатив», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали двух москвичей, которые избили жителя Ивантеевки, увезли его на машине в лес и там отобрали 3 млн рублей и мобильный телефон.
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