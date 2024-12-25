В Волгограде задержали мужчину с ножом попытавшегося войти в школу

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В Волгограде задержан мужчина с ножом, пытавшийся войти в учебное заведение. Об этом пишет РИА Новости.
25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило тревожное сообщение, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии.
Прибывшие на место правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который, по внешним признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время он доставлен в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. Организована проверка по данному инциденту.
15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.
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Прибывшие на место правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который, по внешним признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время он доставлен в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. Организована проверка по данному инциденту.
15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.
Читайте также:
В Химках работник украл из пункта выдачи заказов товары на 500 тыс. рублей
При крушении двух танкеров в Керченском проливе вытекло 3,75 тысячи тонн мазута
Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе
Дарья Осипова