Лежала в соседней комнате: убийцу блогера Кристины Журавлевой удалось найти после показаний мужа. О чем рассказал «любящий» супруг?

Кристина Журавлева (Фото: соцсети)
Страшная трагедия произошла в 2021 году под Сысертью Свердловской области. 16 апреля в лесополосе был найден труп молодой девушки.
Тело в морге лежало неопознанным почти 2 недели, в то время как подписчики уже давно потеряли в сети полюбившегося блогера. Подробности убийства Кристины Журавлевой читайте в материале «Радио 1».
28-летняя Кристина проживала в загородном доме Сысертского района Екатеринбурга со своим супругом Дмитрием Журавлевым. По словам соседей пара вела замкнутый образ жизни. У молодой семьи не было друзей, а среди знакомых Кристина не распространялась о своей жизни.
Первыми 6 апреля девушку потеряли ее подписчики. Причин для начала поисков не было. Знакомым Журавлевой удалось дозвониться по ее телефону до мужа. Тот сказал, что Кристина бросила его, оставила телефон и не хочет чтобы ее кто-то искал.
Дмитрий и Кристина Журавлевы (Фото: соцсети)
30 апреля муж пришел с заявлением об исчезновении Кристины Журавлевой к правоохранителям. В полиции мужчина сказал, что его жена ушла из дома 5 апреля и не вернулась. Сопоставив имеющиеся факты, оперативники пришли к выводу, что обнаруженная некоторое время назад погибшая девушка и является той самой без вести пропавшей Кристиной Журавлевой.
Сотрудники МВД провели комплекс оперативных мероприятий, а также проверили Дмитрия Журавлева на полиграфе. Когда муж понял, что обмануть следствие не получится, начал давать признательные показания.
Вечером 5 апреля в ходе очередного скандала между супругами, Димитрий решил навсегда угомонить свою жену и задушил ее голыми руками. После убийства супруг 4 дня думал что делать с телом, в то время как убитая Кристина лежала в соседней комнате.
В ночь на 9 апреля он решил отвести от себя подозрения и вывез тело Кристины в лесополосу.
16 апреля тело девушки было случайно обнаружено в 10 метрах от дороги шофером, остановившимся по нужде на трассе М5 «Урал».
Фото: iStock/AndreyPopov
Судебная экспертиза подтвердила признательные показания Дмитрия Журавлева.
09.09.2021 года обвиняемый по ст. 105 УК РФ Дмитрий Журавлев признан судом виновным в совершении убийства Кристины Журавлевой и приговорен в 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Девушку никто не искал
28-летняя Кристина проживала в загородном доме Сысертского района Екатеринбурга со своим супругом Дмитрием Журавлевым. По словам соседей пара вела замкнутый образ жизни. У молодой семьи не было друзей, а среди знакомых Кристина не распространялась о своей жизни.
Первыми 6 апреля девушку потеряли ее подписчики. Причин для начала поисков не было. Знакомым Журавлевой удалось дозвониться по ее телефону до мужа. Тот сказал, что Кристина бросила его, оставила телефон и не хочет чтобы ее кто-то искал.
Заявление о пропаже жены
Дмитрий и Кристина Журавлевы (Фото: соцсети)
30 апреля муж пришел с заявлением об исчезновении Кристины Журавлевой к правоохранителям. В полиции мужчина сказал, что его жена ушла из дома 5 апреля и не вернулась. Сопоставив имеющиеся факты, оперативники пришли к выводу, что обнаруженная некоторое время назад погибшая девушка и является той самой без вести пропавшей Кристиной Журавлевой.
Сотрудники МВД провели комплекс оперативных мероприятий, а также проверили Дмитрия Журавлева на полиграфе. Когда муж понял, что обмануть следствие не получится, начал давать признательные показания.
Четыре дня жил с трупом в домеДмитрий и Кристина Журавлевы (Фото: соцсети)
Вечером 5 апреля в ходе очередного скандала между супругами, Димитрий решил навсегда угомонить свою жену и задушил ее голыми руками. После убийства супруг 4 дня думал что делать с телом, в то время как убитая Кристина лежала в соседней комнате.
В ночь на 9 апреля он решил отвести от себя подозрения и вывез тело Кристины в лесополосу.
«Желая скрыть преступление, злоумышленник спустя 5 дней арендовал автомобиль, для придания видимости ее прогулки переодел женщину в желтый спортивный костюм, надел на неё кроссовки, положил тело на заднее сидение арендованной машины, поехал в сторону Сысерти», — цитирует слова прокуратуры Свердловской области URAL.KP.RU.
16 апреля тело девушки было случайно обнаружено в 10 метрах от дороги шофером, остановившимся по нужде на трассе М5 «Урал».
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Суд
Фото: iStock/AndreyPopov
Судебная экспертиза подтвердила признательные показания Дмитрия Журавлева.
«На трупе Журавлевой были обнаружены кровоизлияния на шее справа и слева. Подобные травмы могли появиться в результате сдавливания дыхательных путей. Действия Журавлева могли стать причиной смерти. На трупе была одежда, при осмотре были найдены документы. Труп лежал на животе, началось естественное разложение», — расскажет судебный эксперт в зале суда.
09.09.2021 года обвиняемый по ст. 105 УК РФ Дмитрий Журавлев признан судом виновным в совершении убийства Кристины Журавлевой и приговорен в 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Елена Генералова