Вступил в силу пробный безвизовый режим въезда россиян в Китай

С 15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для граждан России, которые направляются в Китай. Он позволяет въезжать в страну на срок до 30 дней.
Безвизовый режим будет действовать с этого понедельника по 14 сентября 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил китайские власти за введение безвиза для граждан РФ. Он назвал это решение китайских властей неожиданным, однако выразил уверенность, что оно приведет сближению двух стран.
Пробный режим распространяется на поездки с туристическими и деловыми целями, а также для посещения родственников, транзита или участия в гуманитарных обменах.
Миграционное управление Китая рассказало о правилах въезда для россиян с любым загранпаспортом
Однако безвиз не касается на лиц, которые прибывают в КНР для работы, учебы или журналистской деятельности. Также он не действует для водителей, экспедиторов и переводчиков, предупредили в пресс-службе посольства РФ в Китае.
Еще в начале сентября выяснилось, что россияне начали массово скупать билеты в Китай после новости о безвизовом въезде в страну. Согласно данным «Яндекс Путешествий», число купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в два раза.