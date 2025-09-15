Вступил в силу пробный безвизовый режим въезда россиян в Китай

15 сентября 2025, 01:27

С 15 сентября для россиян вступил в силу пробный безвизовый режим въезда в КНР

Фото: iStock/FTiare

С 15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для граждан России, которые направляются в Китай. Он позволяет въезжать в страну на срок до 30 дней.





Безвизовый режим будет действовать с этого понедельника по 14 сентября 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил китайские власти за введение безвиза для граждан РФ. Он назвал это решение китайских властей неожиданным, однако выразил уверенность, что оно приведет сближению двух стран.



Пробный режим распространяется на поездки с туристическими и деловыми целями, а также для посещения родственников, транзита или участия в гуманитарных обменах.



