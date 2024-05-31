Бывший украинский президент Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию The Guardian.
«Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы «ловушкой», – говорится в публикации.
Россия не раз говорила о готовности к переговорам по Украине, но киевский режим не просто не пошел на них, а ввел запрет на законодательном уровне.
Запад также призывает РФ к переговорам, однако американское руководство никак не реагирует на постоянные отказы Киева решить все вопросы дипломатическим путем. Как отмечали в Кремле, сейчас для России в приоритете достичь целей спецоперации.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая. В Госдуме политика обвинили в захвате власти.
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