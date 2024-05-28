Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии

Владимир Зеленский считает, что страны, не определившиеся с участием в саммите по Украине Швейцарии, хуже врагов. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции, которую транслировал Reuters.
«Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались. Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения», — эмоционально заявил Зеленский.
По словам Зеленского, молчание некоторых глав государств указывает на то, что их устраивает всё происходящее.
Ранее Зеленский назвал «не очень сильным» решение президента США Джо Байдена пропустить мирный саммит по Украине в Швейцарии. Он также выразил мнение, что Байдену необходимо принять участие в саммите мира по Украине, ввиду того, что многие лидеры европейских стран ориентируются на реакцию США.
Читайте также:
Зеленский и премьер Бельгии Де Кроо подписали соглашение о безопасности
Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина посетить саммит в Швейцарии – пишут СМИ
Стало известно, кого из мировых лидеров Зеленский пригласил на «саммит мира» по Украине
Элина Позднякова