SCMP: глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро
Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Рио-де-Жанейро на 17 саммит БРИКС, который состоится 6-7 июля этого года. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
«Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро», — передает издание со ссылкой на источники.
Главу КНР на саммите заменит премьер Госсовета Китая Ли Цян. Сам Си Цзиньпин принял решение пропустить мероприятие из-за того, что уже дважды менее чем за год встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. При этом китайские власти не подтвердили данную информацию.