SCMP: глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

25 июня 2025, 06:06

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Рио-де-Жанейро на 17 саммит БРИКС, который состоится 6-7 июля этого года. Об этом сообщает газета South China Morning Post.







«Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро», — передает издание со ссылкой на источники.