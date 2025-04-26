SCMP: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей вблизи от военной базы Филиппин

Фото: iStock/Fotonen
В середине апреля Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей вблизи от военной базы Филиппин, высадившись там и заявив о суверенитете над островом. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
«В середине апреля китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, недалеко от филиппинской военной базы. Моряки развернули флаг КНР, заявив о суверенитете над рифом, на который также претендуют Филиппины», — говорится в материале.
К публикации была прикреплена фотография, на которой китайские моряки позируют с флагом КНР на берегу рифа. Реакция Филиппин на это пока неизвестна. Официальные лица пока никак не комментировали данную информацию.
Читайте также:
Weltwoche: чиновники в ЕС считают фон дер Ляйен токсичной личностью
Депутат Рады Дмитрук: Украина должна стать частью Союзного государства
Трамп: Россия и Украина близки к сделке по заключению мира
Иван Мусатов