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Депутат Рады Дмитрук: Украина должна стать частью Союзного государства

Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил Украине стать частью Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает RT.
«Наша сила — в единстве... Поэтому уже сейчас, несмотря на войну, мы должны начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Беларусью и Украиной», — цитирует Дмитрука агентство.

Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев не позволит лишать страну права на членство в ЕС и НАТО. К тому же Украина никогда не признает ни один из новых регионов РФ. Здесь речь идет о ДНР, ЛНР, Крыме, Херсонской и Запорожской областях.

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Лавров рассказал о переговорах с США по конфликту на Украине
Лавров: Россия не будет оглашать ход переговоров с США по Украине
26 апреля 2025, 04:30

Фото: iStock/Mordolff

По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, РФ не будет оглашать ход переговоров с США по конфликту на Украине. Об этом дипломат заявил в интервью для журналистки Маргарет Бреннан.
«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», — сказал Лавров.

Помимо этого российский дипломат предложил обсудить данный вопрос с Владимиром Зеленским. По его словам, последний регулярно общается с участниками диалога через СМИ, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.

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Илон Маск: настал момент положить конец конфликту на Украине
26 апреля 2025, 04:15

Фото: iStock/Diy13

Глава американского департамента государственной эффективности и предприниматель Илон Маск заявил, что настало время положить конец конфликту на Украине. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.
«Пришло время положить конец бойне», — пишет Маск.

Ранее президент США Илон Маск заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта. К тому же стороны согласовали большинство позиций, которые будут фигурировать в процессе переговоров.

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Прибывший в Москву самолет с Уиткоффом на борту приземлился в Омане
26 апреля 2025, 02:53

Ранее прибывший в Москву самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом приземлился в международный аэропорт Омана Маскат. Об этом сообщает сервис Flightradar24.
Самолет Bombardier Global 7500 совершил посадку в Омане в 01:40 по московскому времени. Ранее судно вылетело из московского аэропорта «Внуково» около 18:10. Предполагается, что там находился Уиткофф.

В оманской столице Маскате 26 апреля планируется встреча технических групп Ирана и США. На ней пройдут непрямые переговоры между сторонами, причем со стороны Штатов ожидается участие Уиткоффа.

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Трамп: Россия и Украина близки к сделке по заключению мира
26 апреля 2025, 02:12

Фото: iStock/sb2010

По словам президента США Дональда Трампа, Россия и Украина близки к урегулированию конфликта. Об этом американский лидер пишет на своей странице в соцсети Truth Social.
«Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить конфликт», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что стороны согласовали большинство основных позиций в предстоящих переговорах.

Ранее Дональд Трамп назвал крупным делом убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе. Помимо этого глава США пообещал изучить данное происшествие.

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#сша
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#зеленский
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Bloomberg: США ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности
26 апреля 2025, 00:33

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности, отменив и приостановив контакты с десятками специалистов. Об этом сообщает Bloomberg.
«Усилия США по оказанию помощи Украине в защите от... кибератак были сокращены на фоне широкомасштабных отмен со стороны администрации Трампа», — передает агентство.

К тому же американская сторона не реализовала поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, которые были запланированы ранее.

Ранее Владимир Зеленский вновь отверг предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российской территорией со стороны Украины. До этого американский лидер уже критиковал главу киевского режима за данную позицию.

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