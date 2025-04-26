Депутат Рады Дмитрук: Украина должна стать частью Союзного государства

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил Украине стать частью Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает RT.
«Наша сила — в единстве... Поэтому уже сейчас, несмотря на войну, мы должны начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Беларусью и Украиной», — цитирует Дмитрука агентство.
Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев не позволит лишать страну права на членство в ЕС и НАТО. К тому же Украина никогда не признает ни один из новых регионов РФ. Здесь речь идет о ДНР, ЛНР, Крыме, Херсонской и Запорожской областях.
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