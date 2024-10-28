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Беспрецедентное санкционное давление не смогло обрушить экономику России, как это произошло с Кубой и Венесуэлой. Президент Путин фактически одержал победу над Западом, сплотив вокруг себя сторонников новой финансовой системы и справедливого многополярного миропорядка.
Об этом пишут обозреватели китайской газеты The South China Morning Post. Всё пошло совсем не так, как рассчитывали в Вашингтоне, указывают авторы статьи. В публикации отмечается, что быстрая реструктуризация, переориентирование на импортозамещение и подъём экономики России не могут не потрясать. Американцы убеждали себя, что Россия — это колосс на глиняных ногах, однако всё произошло с точностью до наоборот.
Запад во главе с США просчитался в своих расчётах, хотя и не хочет до сих пор этого признавать. В доказательство тезиса о том, что Россию не удалось превратить в изгоя, авторы материала приводят недавно завершившийся саммит БРИКС в Казани, на который приехали делегации из 32 стран, включая Турцию — государство, входящее в НАТО. Кроме того, Россия совместные с Ираном и Оманом военно-морские учения в Индийском океане. Ни о какой изоляции страны на может быть и речи, а вот хвалёное единство Запада рушится на глазах, заключает автор статьи.
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Александр Бойцов