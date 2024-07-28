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Политолог Миршаймер утверждает, что Россия успешно нейтрализует все поставляемые Западом вооружения, сообщили в RT.
По словам американского политолога Джона Миршаймера, который дал интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, российская армия успешно нейтрализует все поставляемые Украине вооружения.
Кроме того, Миршаймер подчеркнул, что если Вашингтон передаст Киеву истребители F-16, то российские системы противовоздушной обороны (ПВО) «разнесут их на части».
Ранее российские десантники уничтожили в Херсонской области американскую артиллерийскую установку М-777 и склад боеприпасов, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ). Также в зоне действий группировки «Север» экипаж вертолёта Ка-52М нанёс удар по подразделениям ВСУ.
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«Мы поставляем в Украину сложные и современные системы вооружения... но затем русские... нейтрализуют это оружие», — отметил эксперт.
Кроме того, Миршаймер подчеркнул, что если Вашингтон передаст Киеву истребители F-16, то российские системы противовоздушной обороны (ПВО) «разнесут их на части».
Ранее российские десантники уничтожили в Херсонской области американскую артиллерийскую установку М-777 и склад боеприпасов, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ). Также в зоне действий группировки «Север» экипаж вертолёта Ка-52М нанёс удар по подразделениям ВСУ.
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Мира Полтева