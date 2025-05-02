Мошенники стали красть деньги под видом получения бесплатных ключей от домофона

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Мошенники массово атакуют россиян, используя схему с «бесплатными ключами от нового домофона». Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Злоумышленники звонят жертвам с неизвестных номеров, утверждая, что в их доме меняют систему доступа, и для получения ключей требуется сообщить код из SMS.
После получения кода аферисты получают доступ к аккаунту «Госуслуг» и представляются сотрудниками Роскомнадзора или Росфинмониторинга. Они убеждают жертв, что на их имя оформлена поддельная доверенность, и для «защиты средств» нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет».
Основными целями данного метода аферистов становятся пожилые люди.
Правоохранители призвали граждан прерывать разговоры с незнакомцами, требующими передачи кодов, и игнорировать предложения «бесплатных услуг» по телефону. Особое внимание советуют уделять звонкам, связанным с ЖКХ или техническими работами в доме.
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«Бесплатный комплект ключей к домофону якобы можно получить только в течение дня, назвав код из СМС-сообщений, который приходит на мобильный телефон во время разговора со злоумышленниками», - уточнил собеседник ТАСС.
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После получения кода аферисты получают доступ к аккаунту «Госуслуг» и представляются сотрудниками Роскомнадзора или Росфинмониторинга. Они убеждают жертв, что на их имя оформлена поддельная доверенность, и для «защиты средств» нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет».
Основными целями данного метода аферистов становятся пожилые люди.
Правоохранители призвали граждан прерывать разговоры с незнакомцами, требующими передачи кодов, и игнорировать предложения «бесплатных услуг» по телефону. Особое внимание советуют уделять звонкам, связанным с ЖКХ или техническими работами в доме.
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Мария Моисеева