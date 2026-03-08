Уиткофф обратился к России с одной просьбой на фоне войны с Ираном
Уиткофф попросил Россию не помогать Ирану разведданными
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что обратился к Москве с просьбой не передавать Тегерану разведывательную информацию, которая могла бы использоваться для ударов по американским военным. Об этом он заявил на пресс-конференции на борту президентского самолёта.
Находившийся рядом глава государства Дональд Трамп добавил, что у Вашингтона нет подтверждений передачи таких данных. Уиткофф своим комментарием отвечал журналисту на вопрос, связывался ли он с РФ по этой теме.
«Я это решительно заявил», — цитирует спецпосланника РИА Новости.
28 февраля американские и израильские силы начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Говорится о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Эскалация, как отмечается, почти остановила судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива на мировой рынок.