Уиткофф обратился к России с одной просьбой на фоне войны с Ираном

08 марта 2026, 16:10

Уиткофф попросил Россию не помогать Ирану разведданными

Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что обратился к Москве с просьбой не передавать Тегерану разведывательную информацию, которая могла бы использоваться для ударов по американским военным. Об этом он заявил на пресс-конференции на борту президентского самолёта.





Находившийся рядом глава государства Дональд Трамп добавил, что у Вашингтона нет подтверждений передачи таких данных. Уиткофф своим комментарием отвечал журналисту на вопрос, связывался ли он с РФ по этой теме.





«Я это решительно заявил», — цитирует спецпосланника РИА Новости.