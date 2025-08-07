Цицак: Пашинян требовал для себя гарантий безопасности после заключения сделки

07 августа 2025, 18:30

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал для себя гарантий безопасности после заключения мирной сделки с Азербайджаном. Об этом сообщает telegram-канал «Цицак».





Источники издания отметили, что данный диалог происходил во время встречи глав государств в Абу-Даби 10 июля. Во время перерыва Пашинян требовал для себя гарантий безопасности после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Дело в том, что действия премьер-министра можно трактовать как госизмену.





«После перерыва тема переговоров полностью посвящена обеспечению личных гарантий безопасности Пашиняна в случае подписания "мирного договора" в том виде, который по армянскому законодательству впоследствии может получить правовую трактовку как "госизмена"», — говорится в сообщении.