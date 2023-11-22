Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников может начаться уже 23 ноября

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Израиль в случае одобрения правительством страны сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников сможет приступить к ее выполнению 23 ноября, заявил старший советник Нетаньяху Марк Регев. Об этом пишет РИА Новости.
Как ранее объяснял журналистам советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, процесс должен быть одобрен военным кабинетом, правительством и Высшим судом справедливости страны.
Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz. Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.
Нетаньяху подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит движение ХАМАС. По его словам, власти страны намерены создать ситуацию, при которой сектор Газа больше не будет представлять опасность.
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Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz. Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.
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Артем Путинцев