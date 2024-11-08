Сделка по Украине: Трамп должен сделать первый шаг

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Если Дональд Трамп, новый президент США, решит заключить сделку с Владимиром Путиным по Украине, «русские будут заинтересованы», сообщает журнал Time.
По словам бывшего чиновника из американской администрации, Москва готова рассмотреть варианты урегулирования конфликта, но не станет проявлять инициативу, пока Вашингтон не определится с предложениями.
В Time отмечают, что первый шаг должен сделать именно Трамп.
Ранее, на заседании клуба «Валдай», Владимир Путин поздравил Трампа с победой и подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, чтобы позвонить ему. Однако президент России добавил, что не планирует делать это первым.
В интервью NBC Трамп сообщил, что пока не разговаривал с Путиным, но выразил уверенность, что такой разговор состоится.
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В Time отмечают, что первый шаг должен сделать именно Трамп.
Ранее, на заседании клуба «Валдай», Владимир Путин поздравил Трампа с победой и подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, чтобы позвонить ему. Однако президент России добавил, что не планирует делать это первым.
В интервью NBC Трамп сообщил, что пока не разговаривал с Путиным, но выразил уверенность, что такой разговор состоится.
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Мария Моисеева