Президент России Путин поздравил Дональда Трампа с избранием главой США

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Новоизбранного президента США Дональда Трампа поздравил с избранием российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа — прим. ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», — произнес глава государства.Дональда Трампа избрали от республиканцев в минувший вторник, 5 ноября. В январе 2025 года он вступит в должность после инаугурации.
До этого Путин заявлял, что российская сторона не воспринимает Запад как врага. Президент РФ также говорил, что в настоящее время происходит столкновение принципов государств.
При этом, подчеркивал Путин, речь не идет о борьбе за власть и геополитике.
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Никита Кротов