Путин: в начале конфликта на Украине виновен альянс НАТО

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Страны-участницы альянса НАТО довели ситуацию в украинской республике до госпереворота и вынудили РФ, добившись того, чего хотели, с началом кризиса на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Нужно Россию, Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели», — произнес глава государства.Ранее Путин заявлял, что Россия не воспринимает западную цивилизацию в качестве врага. Международный дискуссионный клуб «Валдай» существует с 2004 года.
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