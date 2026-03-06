06 марта 2026, 11:13

Публицист Роджерс: дух Анкориджа умер и засмердел

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С США невозможно вести никакие переговоры, поскольку они не выполняют договоренности. Такую точку зрения выразил публицист Александр Роджерс.





Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сожаление и заявил о том, что «дух Анкориджа испаряется». Роджерс отметил, что глава МИД РФ является дипломатом, поэтому старается выбирать более мягкие формулировки, однако иногда не сдерживается.





«Да, Анкоридж сдох и засмердел. Возникает вопрос: можно ли продолжать вести какие-нибудь переговоры с американцами? Очевидно, что нет», — заявил публицист Общественной Службе Новостей.