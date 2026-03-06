«Сдох и засмердел»: Эксперт оценил договоренности США и РФ в Анкоридже
Публицист Роджерс: дух Анкориджа умер и засмердел
С США невозможно вести никакие переговоры, поскольку они не выполняют договоренности. Такую точку зрения выразил публицист Александр Роджерс.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сожаление и заявил о том, что «дух Анкориджа испаряется». Роджерс отметил, что глава МИД РФ является дипломатом, поэтому старается выбирать более мягкие формулировки, однако иногда не сдерживается.
«Да, Анкоридж сдох и засмердел. Возникает вопрос: можно ли продолжать вести какие-нибудь переговоры с американцами? Очевидно, что нет», — заявил публицист Общественной Службе Новостей.
Он напомнил, что за день до назначенных переговоров США нанесли обезглавливающий удар по Тегерану и другим городам Ирана, а во время встречи России и США, а также телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом была предпринята украинская атака дронов на резиденцию на Валдае.
В связи с этим Роджерс сказал, что американцы регулярно пытаются наносить обезглавливающие удары по тем, с кем они якобы ведут переговоры. «Очевидно, что США никакие свои договоренности с другими странами не выполняют» и, вероятно, не будут делать этого в отношении России, уверен эксперт.
Поэтому Сергей Лавров говорит очевидные вещи, против которых сложно возражать, заключил Роджерс.