«Сэкономят 500 млн долларов: Стало известно, зачем Трамп хочет вывести военных из Германии

Президент США Дональд Трамп хочет вывести американский военный контингент из Германии ради экономии. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.



Напомним, Трамп заявил о планах масштабного сокращения американского военного присутствия в Германии. Сегодня там находится около 35 000 солдат и офицеров США.

В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что Трамп умеет и очень любит считать деньги. Так, по его словам, пять тысяч американских солдат, которых выведут из Германии, сэкономят 500 миллионов долларов США в год.

«Трамп поднимает оборонный бюджет до полутора триллионов долларов. В этом случае он должен показать Конгрессу, за счет чего эти деньги будут сэкономлены. Будут сэкономлены за счет вывода войск из Германии», — уточнил эксперт.
Он не исключил, что Трамп выведет военный контингент из Италии и Испании. Сэкономленные деньги будут учитываться и оптимизироваться, уверен Вайнер.
Элина Позднякова

