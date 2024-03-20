Секретарь СНБО Украины Данилов неприлично исковеркал имя дипломата КНР Ли Хуэя

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично исковеркал имя спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, отметив, что представители Китая не имеют права решать, когда Киеву начинать переговоры с Москвой.
«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте», — заявил Данилов в эфире телеканала «Рада».
Он добавил, что вопрос о мирных переговорах с Россией не может решать «какой-то, как его там» спецпредставитель КНР, нецензурно исковеркав им китайского дипломата.
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Элина Позднякова