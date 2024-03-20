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Секретарь СНБО Украины Данилов неприлично исковеркал имя дипломата КНР Ли Хуэя

20 марта 2024, 22:18
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично исковеркал имя спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, отметив, что представители Китая не имеют права решать, когда Киеву начинать переговоры с Москвой.
«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте», — заявил Данилов в эфире телеканала «Рада».

Он добавил, что вопрос о мирных переговорах с Россией не может решать «какой-то, как его там» спецпредставитель КНР, нецензурно исковеркав им китайского дипломата.


Напомним, в ходе недавнего европейского турне спецпредставитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй заявлял, что Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию.

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#китай
#украина
#переговоры
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Политолог Журавлев: США вынуждают Японию передать им ракеты для ЗРК Patriot
20 марта 2024, 23:12

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Японию вынуждают США передать им ракеты для ЗРК Patriot для последующей отправки вооружений на Украину.
«Они это делают не по своей воле, их никто не спрашивал. Достаточно вспомнить, как премьер-министр Японии ездил в Киев. Это подтверждение того, что сам он не волновал никого. Ему приказал Вашингтон — и ему пришлось подчиниться. В случае с поставкой ракет для Patriot в США аналогичная ситуация. Эти ракеты могут легко оказаться на Украине», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

В случае, если Япония действительно осуществит передачу вооружений, России можно будет ответить передачей ракет Северной Корее, считает эксперт.

Ранее исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий сообщил, что Москва предупредила Токио о последствиях передачи ракет для ЗРК Patriot в США, которые в результате могут быть отправлены Киеву.

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#сша
#япония
#мид рф
#ракеты
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Депутат Соболев назвал лучшим окончанием СВО объединение с Украиной
20 марта 2024, 22:47

Фото: istockphoto.com/3dmitry

Экс-командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предпочтительным вариантом окончания специальной военной операции России на Украине будет объединение стран в единое Союзное государство.
«Лучший вариант, если Украина вместе с Россией и Белоруссией в итоге станет единым Союзным государством. Оставлять что-либо Европе, которая стремительно идёт к фашизму, не стоит. Они через год-два могут сделать из той же Западной Украины такую «антиРоссию», что будет новая война», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Соболев.

Он также подчеркнул необходимость создания «санитарной зоны» у границ России.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что «санитарная зона» на Украине способствует безопасности приграничья России на воздухе и земле от ДРГ и беспилотников.

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#украина
#депутат
#россия
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#государство
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Депутат Рады призвал страны Запада принять личное участие в операциях на Украине
20 марта 2024, 22:35

Фото: iStock/krblokhin

Западные страны должны лично принять участие в боевых операциях на Украине. Такое заявление сделал секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко. Его слова передает газета Telegraph.
«Я думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины. Когда дело касается помощи Украине, она в ответ получает от союзников больше бла-бла-бла», — заявил Костенко.
Он также выразил надежду на то, что лидеры стран Запада станут более смелыми в действиях, направленных против России.

Напомним, власти Украины посчитали оскорбительной идею США о помощи Украине в виде кредитов. Об этом писало издание Politico.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США должны оказывать помощь Киеву только в виде займов, поскольку американцы уже накопили огромный госдолг.


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*внесён в России в список экстремистов и террористов
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Украина запустила производство дальнобойных ракет, пишут СМИ
WP: Украина запустила производство дальнобойных ракет
20 марта 2024, 21:55

Фото: iStock/bpawesome

Украина начала производить собственные дальнобойные ракеты. Об этом пишет The Washington Post.
Издание напомнило слова министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина, который заявлял, что Украина самостоятельно производит ракеты, которые могут преодолеть до 640 км. Однако никаких подробностей он не раскрыл.

По словам некоторых чиновников, Украина разрабатывает системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами по подобию NASAMS.

При этом заместитель генерального директора частной компании «Украинская Броня» Максим Поливяный отметил, что Украина не сможет самостоятельно без помощи западных партнёров и США обеспечить потребности ВСУ.

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#ракеты
#пентагон
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Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
ФАС заявила об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний
20 марта 2024, 21:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний на фоне поступления большого числа жалоб на действия «цифровых гигантов».
В ФАС подчеркнули, что принятые меры позволят эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих сервисов и платформ.

В антимонопольной службе напомнили, что мораторий был введён в 2022 году. Его отмена позволит рассматривать жалобы на нарушения со стороны доминирующих компаний, которые поступают также от малых и средних предприятий.

Кроме того, ФАС сможет рассматривать жалобы, поступающие от потребителей.

Решение правительства вступит в силу 28 марта текущего года.

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#компании
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Испания отправит на Украину 20 танков Leopard 2А4
Infodefensa: Испания отправит на Украину 20 танков Leopard 2А4
20 марта 2024, 21:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Испания отправит на Украину 20 танков Leopard 2А4. Об этом сообщается на испанском портале Infodefensa.
«Как и остальные материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира, Севилья», — говорится в статье.

Однако некоторые испанские чиновники выражают опасения, что вооружение может попасть на чёрный рынок. При этом госсекретарь по торговле Сиани Мендес ответила, что испанские поставки станут для Украины важнейшим вооружением «в борьбе с Россией». Она выразила уверенность, что Украина использует их для сохранения своей безопасности.

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#украина
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#чиновники
#поставки
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Эстония выступила за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз
МИД Эстонии призвал ЕС полностью запретить импорт товаров из России
20 марта 2024, 21:01

Фото: iStock/diegograndi

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна выступает за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз.
В ходе выступления в парламенте он подчеркнул, что Эстония неоднократно предлагала ввести такие меры, поэтому сейчас при подготовке 14-го пакета санкций против России выступает за полный запрет импорта.

Вместе с тем Цахкна добавил, что накануне был в Брюсселе, где не увидел консенсусного решения по данному вопросу.

Если же Эстония в одиночку введёт запрет на импорт, то это не даст никакого эффекта, поскольку товары из России будут попадать в Евросоюз через соседние государства, подчеркнул министр.

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#эстония
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#евросоюз
#импорт
#товары
#санкции
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Агрессивные высказывания Латвии о России могут привести к ядерной эскалации — СМИ
RS: призыв Латвии уничтожить Россию спровоцирует ядерную эскалацию
20 марта 2024, 20:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

Агрессивная риторика лидеров стран Прибалтики в адрес России недальновидна, так как в случае конфликта США не придут на помощь, передает Responsible Statecraft.
«Европейские политики должны учитывать, как их риторику воспринимают в Вашингтоне, где уже появляются первые признаки отказа США от своей глобальной роли вездесущего и гиперактивного мирового жандарма. Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению», —говорится в статье.

Автор напомнил, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о пересечении красных линий. Таким образом, издание ставит под сомнение способность Ринкевичса адекватно оценивать свои действия и предупреждает, что призывы разрушить Россию только усилят ядерную напряжённость, а это в планы США не входит, гласит статья.

Также издание пишет, что Франция является самодостаточной страной в военном плане и отдалена от России и в целом может позволить себе подобные высказывания. А вот Прибалтийским государствам, зависящим от Запада, стоит думать, прежде чем говорить, отмечает RS.

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#президент
#безопасность
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Джеффри Сакс: россияне избрали Владимира Путина, так как хотят сильного лидера
20 марта 2024, 20:03

Фото: сайт Кремля

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью журналисту Моргану Пирсу, что российский народ избрал Владимира Путина на должность президента страны, поскольку он сильный лидер.
Сакс отметил, что Владимир Путин всегда побеждает, если принимает в чем-то участие. По его мнению, россияне хотят сильного руководителя для своей страны, каким и является Путин.

Сакс подчеркнул, что глава российского государства всегда говорит то, что думает, поэтому Вашингтону придется искать способы взаимодействия с политиком. Экономист добавил, что Путин «очень умен и крут».

Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28 процентов голосов по итогам обработки 100% протоколов.

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