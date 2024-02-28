Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Россию и Украину

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Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта с рабочими визитами прибудет в Россию, Украину и ряд стран Европы для оказания содействия политическому решению украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Отмечается, что он посетил Россию, затем отправится на Украину, в штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию.
По словам Мао Нин, восстановление мира на данный момент является первостепенной проблемой. Она добавила, что за прошедшие два года конфликта Китай неоднократно предпринимал усилия по установлению мира и содействовал проведению мирных переговоров.
Она добавила, что Китай продолжит добиваться консенсуса со всех сторон, чтобы привнести китайскую мудрость в продвижение политического решения конфликта на Украине.
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По словам Мао Нин, восстановление мира на данный момент является первостепенной проблемой. Она добавила, что за прошедшие два года конфликта Китай неоднократно предпринимал усилия по установлению мира и содействовал проведению мирных переговоров.
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Анастасия Чинкова