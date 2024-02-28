Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Россию и Украину

Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта с рабочими визитами прибудет в Россию, Украину и ряд стран Европы для оказания содействия политическому решению украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.