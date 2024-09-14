Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном

Фото: сайт Кремля
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба Совета безопасности России.
Встреча состоялась в Пхеньяне, куда Шойгу прибыл 13 сентября. Отмечается, что встреча прошла в «исключительной атмосфере доверия и дружбы».
В июле текущего года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил президент России Владимир Путин. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил высоких гостей в Пхеньяне. По пути к кортежу лидеры двух стран остановились и несколько минут оживленно беседовали друг с другом.
В 2023 году президент Северной Кореи Ким Чен Ын надел шапку-ушанку во время визита в Приморье.
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«В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», – утверждается в заявлении.
В июле текущего года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил президент России Владимир Путин. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил высоких гостей в Пхеньяне. По пути к кортежу лидеры двух стран остановились и несколько минут оживленно беседовали друг с другом.
В 2023 году президент Северной Кореи Ким Чен Ын надел шапку-ушанку во время визита в Приморье.
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Александр Климов