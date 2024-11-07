Стало известно, в чью пользу складывается ситуация в зоне СВО

Сергей Шойгу (Фото: сайт Кремля)
Обстановка на поле боевых действий складывается не в пользу Украины, теперь Западу предстоит решить, стоит ли продолжать финансировать киевский режим или же начать договариваться. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках 12-й встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором — продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — заявил Шойгу.
Ранее Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества. В своем Telegram-канале Зеленский назвал победу Трампа «исторической и убедительной», а саму беседу с новым президентом — «чудесной». Зеленский отметил, что они договорились о тесном диалоге и укреплении сотрудничества, подчеркнув важность «сильного и твердого лидерства США» для достижения мира.
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Элина Позднякова