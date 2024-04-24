Секретная служба США начала планировать охрану Трампа в случае его ареста

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Секретная служба США, осуществляющая защиту бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планировать организацию охраны для экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его посадят в тюрьму. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Отмечается, что в настоящее время планируются действия на случай непредвиденных обстоятельств. При этом точно неизвестно, будет ли Трамп помещён в камеру предварительного заключения в здании суда.
Сама секретная служба отказалась комментировать планы, касаемо данного дела.
В понедельник, 22 апреля, в нью-йоркском суде прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. По данным обвинения, юрист экс-президента Майкл Коэн накануне победы Трампа на президентских выборах 2016 года заплатил порноактрисе Сторми Дниэлс 130 тысяч долларов. Эта сумма была отдана за молчание о связи с Трампом, которая, по словам порнозвезды, случилась в 2006 году. Сам политик отрицает заявления женщины.
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Сама секретная служба отказалась комментировать планы, касаемо данного дела.
В понедельник, 22 апреля, в нью-йоркском суде прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. По данным обвинения, юрист экс-президента Майкл Коэн накануне победы Трампа на президентских выборах 2016 года заплатил порноактрисе Сторми Дниэлс 130 тысяч долларов. Эта сумма была отдана за молчание о связи с Трампом, которая, по словам порнозвезды, случилась в 2006 году. Сам политик отрицает заявления женщины.
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Анастасия Чинкова