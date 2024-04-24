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Секретная служба США начала планировать охрану Трампа в случае его ареста

24 апреля 2024, 11:43
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Секретная служба США, осуществляющая защиту бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планировать организацию охраны для экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его посадят в тюрьму. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Отмечается, что в настоящее время планируются действия на случай непредвиденных обстоятельств. При этом точно неизвестно, будет ли Трамп помещён в камеру предварительного заключения в здании суда.

Сама секретная служба отказалась комментировать планы, касаемо данного дела.



В понедельник, 22 апреля, в нью-йоркском суде прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. По данным обвинения, юрист экс-президента Майкл Коэн накануне победы Трампа на президентских выборах 2016 года заплатил порноактрисе Сторми Дниэлс 130 тысяч долларов. Эта сумма была отдана за молчание о связи с Трампом, которая, по словам порнозвезды, случилась в 2006 году. Сам политик отрицает заявления женщины.

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Стало известно, кого власти Молдавии заподозрили в госизмене
Власти Молдавии заподозрили членов «Победы» в госизмене
24 апреля 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Молдавский миллионер Илан Шор объединил все свои проекты в один и назвал его «Победа». Он и его единомышленники собираются бороться с режимом Майи Санду, чтобы наладить отношения Молдавии и России. Об этом сообщает РИА Новости.

Блок возглавил Шор, а все его участники выступают против евроинтеграции. Власти страны признали партию Шора неконституционной. Они внесли запрет на ее деятельность. «Победа» планирует в скором времени определиться с кандидатом на пост президента.

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал блок «Победа» организованным преступным блоком. Говорят даже об измене родине, так как мероприятие прошло в Москве, а не в Молдавии.

На выборах кандидата от «Победы» отстранят, заявила доктор политических наук РАНХиГС Наталья Харитонова. Отмечается, что блок останется выгодным для РФ.

Ранее сообщалось, что вице-председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции на фоне создания в России оппозиционного молдавского блока «Победа – Виктория». В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В результате этого съезда было объявлено о создании блока «Победа – Виктория», который объединил молдавские партии «Шор», «Шанс», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#победа
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Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
Путин: никто из участников теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия
24 апреля 2024, 10:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» не должен уйти от справедливого возмездия. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал Кремля.
Глава российского государства отметил, что сотрудники спецслужб и правоохранительных органов продолжают выяснять все детали этого преступления, а также выявлять его участников. Путин также назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз современности.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#владимир путин
#президент
#теракт
#крокус сити холл
#терроризм
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Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд
Прокуратура Молдавии: материалы уголовного дела против Гуцул направили в суд
24 апреля 2024, 10:31

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул передано в суд. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии.
Отмечается, что Гуцул и секретарю центрального офиса «Шор» было предъявлено обвинение в «принятии политической партией или конкурентом на выборах финансирования от организованной преступной группы или преступной организации» и в соучастии. По этой статье обвиняемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Глава Гагаузии сообщила, что заведенное на нее уголовное дело — это факт политического преследования.

Ранее стало известно, что представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии.

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#обвинение
#ес
#гагаузия
#молдова
#коррупция
#прокуратура
#суд
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Участника СВО впервые назначили мэром российского города
В ХМАО участника СВО впервые в России назначили мэром
24 апреля 2024, 10:16

Фото: iStock/zim286

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Neft — Политика».

Отмечается, что военнослужащего Руслана Александрова единогласно избрали депутаты думы Березовского района.

Он пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России. Там он помогал будущим бойцам подготовиться к предстоящей отправке в зону боевых действий.

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования российской армии превзошла все ожидания. Он подчеркнул, что западные санкции не имели того эффекта, которого ожидали ​принявшие их политики. Армия России смогла нарастить темпы производства оружия, значительно увеличив объёмы готовой продукции, ​в сравнении с прошлым годом.

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#россия
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Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС
Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС
24 апреля 2024, 10:15

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС. Об этом Лиянаге сообщила журналистам, передает РИА Новости.
По словам посла, вступление Шри-Ланки в БРИКС обеспечит для страны различные виды безопасности. Лиянаге отметила, что на сегодняшний день на Международной конференции по безопасности данный вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС. По словам главы государства, к приоритетам работы относится продвижение взаимодействия в сферах науки, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и иных аспектах.

Напомним, Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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#шри-ланка
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Матвиенко рассказала о возможных перестановках в правительстве
Матвиенко: основной костяк правительства сохранится
24 апреля 2024, 09:58

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В новом составе российского правительства не будет кардинальных изменений. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.

По её словам, нынешнее правительство успешно работает в непростое для страны время. Матвиенко напомнила, что Россия успешнее других стран справилась с пандемией COVID-19. Кроме того, российская экономика уверенно выстояла в условиях западных санкций.

Спикер Совфеда уточнила, что правительство эффективно сработало при проведении спецоперации и поддержке бойцов ВС РФ, отметив заслуги премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина.

При этом, по словам Матвиенко, основной задачей нового состава правительства является реализация шестилетки суверенного развития России и достижения технологического суверенитета.

Верхняя палата парламента должна определиться с предложенными президентом кандидатурами силового блока до 20 мая. При этом причин для затягивания с утверждением нового состава кабмина нет, добавила Матвиенко. Никаких имён она называть не стала.

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#регионы
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#матвиенко
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В России есть регионы, которые необходимо объединить — Матвиенко
Матвиенко: в РФ есть регионы, нуждающиеся в объединении
24 апреля 2024, 08:26

Фото: сайт Кремля

В России есть несколько регионов, которые нуждаются в объединении. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт РИА Новости.
«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — сказала Матвиенко.

Однако она отметила, что к этому вопросу стоит подходить продуманно. Необходимо будет подготовить обоснования, которые укажут, что объединение двух или трёх регионов будет иметь положительные экономические последствия. Тогда, уверена Матвиенко, люди тоже с удовольствием это поддержат.

При этом спикер Совфеда уточнила, что данная процедура довольно сложная.

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#сбу
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Захарова: манёвры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов
24 апреля 2024, 08:08

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова назвала предстоящие учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против РФ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Москва внимательно следит за «агрессивными действиями коллективного Запада».

Захарова также обратила внимание на стремление Финляндии как можно скорее «завершить свою официальную «прописку» в Североатлантическом альянсе в качестве «новобранца», став «полноправным участником этой авантюры».

Напомним, 26 апреля НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.

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#сша
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В Швейцарии считают, что поддержка США может не дойти до Киева
Экс-советник НАТО Жак Бо: военная поддержка США может не дойти до Киева
24 апреля 2024, 07:23

Фото: iStock/ValleraTo

Выделенные США деньги для Украины могут не дойти до неё. Так считает бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.
«Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь якобы с целью помочь произвести больше вооружений», — пояснил Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works.

Он также предположил, что именно поэтому внешняя политика США направлена на поддержку некоторых стран в конфликтах по всему миру.

Кроме того, Бо отметил, что ВСУ понесли значительные потери во время перерыва в поддержке Киева союзниками, и теперь западная помощь уже не сможет повлиять на ситуацию на поле боя. По его словам, успех России только увеличится.

Напомним, Сенат США по результатам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.

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