Суд отказал Трампу в переносе заседаний по делу Дэниелс

Фото: сайт Кремля
Апелляционный суд Нью-Йорка снова отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа, пишет Associated Press.
Бывший президент Штатов просил отложить рассмотрение дела о выплате средств порноактрисе Сторми Дэниелс. Адвокаты настаивали, что следует дождаться решения Верховного суда об иммунитете от юридического преследования.
Так, в конце февраля Верховный суд сообщил, что рассмотрит ходатайство защиты Дональда Трампа о пересмотре решения аппеляцинного суда. Он заявлял об отсутствии у экс-президента иммунитета от юридического преследования.
Слушания начнутся 25 апреля.
Представители Трампа требуют отстранить от дела судью Хуана Мерчана и отменить несколько его решений. Защита считает, что судья превысил свои полномочия, отказавшись откладывать заседания до решения Верховного суда.
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Так, в конце февраля Верховный суд сообщил, что рассмотрит ходатайство защиты Дональда Трампа о пересмотре решения аппеляцинного суда. Он заявлял об отсутствии у экс-президента иммунитета от юридического преследования.
Слушания начнутся 25 апреля.
Представители Трампа требуют отстранить от дела судью Хуана Мерчана и отменить несколько его решений. Защита считает, что судья превысил свои полномочия, отказавшись откладывать заседания до решения Верховного суда.
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Алёна Самарева