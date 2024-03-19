В США рассказали о трудностях Трампа с получением залога для апелляции приговора

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Бывший президент США Дональд Трамп не смог найти страховую компанию, которая согласилась бы внести залог в размере 464 миллионов долларов США для обжалования приговора по делу о мошенничестве, сообщает NBC.
Ранее, в феврале, суд Нью-Йорка обязал бывшего президента США выплатить 454 миллиона долларов по делу о мошенничестве. Эта сумма включает в себя проценты по предварительному решению суда.
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