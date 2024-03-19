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В США рассказали о трудностях Трампа с получением залога для апелляции приговора

NBC: Дональд Трамп не может получить залог для апелляциии приговора суда
19 марта 2024, 04:58
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший президент США Дональд Трамп не смог найти страховую компанию, которая согласилась бы внести залог в размере 464 миллионов долларов США для обжалования приговора по делу о мошенничестве, сообщает NBC.

Ожидается, что бывший глава администрации Белого дома и его компания внесут полную сумму залога до следующей недели, чтобы генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс не смогла взыскать долг во время апелляционного процесса. Адвокаты Трампа утверждают, что внесение полного залога «практически невозможно». Команда бывшего американского лидера обратилась к 30 компаниям, предоставляющим залог, через четырех брокеров, но безуспешно.

Ранее, в феврале, суд Нью-Йорка обязал бывшего президента США выплатить 454 миллиона долларов по делу о мошенничестве. Эта сумма включает в себя проценты по предварительному решению суда.

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#дональд трамп
#суд
#приговор
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Партия Шольца поднялась в рейтинге после заявлений о Taurus
Bild: Партия Шольца поднялась в рейтинге политических сил Германии
19 марта 2024, 04:49

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и партия «Альтернатива для Германии» поднялись в рейтинге политических сил Германии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild.
Поддержка партии Шольца выросла на 1,5 % до 16 % (третье место), в то время как поддержка партии «Альтернатива для Германии» увеличилась до 19,5 % (второе место). Блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), лидировавший в опросах, потерял 1,5 % голосов до 29,5 %. Впервые за несколько месяцев доля партии упала ниже 30 процентов голосов.

По данным издания, первая и вторая партии используют мирную риторику в отношении украинского конфликта и не поддерживают передачу Украине ракет Taurus. Опрос проводился с 15 по 18 марта и включал 2 000 респондентов.

На прошлой неделе Олаф Шольц заявил, что граждане боятся тех, кто поддерживает отправку крылатых ракет большой дальности Taurus на Украину. Это прозвучало в ответ на вопрос одного из депутатов Бундестага о причинах отказа от поставок таких ракет Киеву.

Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять Украине ракеты Taurus. По словам канцлера, отправка ракет дальнего радиуса действия на Украину означала бы, что немецкая армия будет вовлечена в конфликт, что также маловероятно.

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#германия
#украина
#помощь
#ракета
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«Путин может идти до конца в войне с Украиной»: в Румынии оценили итоги выборов РФ
Публицист Кристою: Отдавшие голос на выборах за Путина россияне поддержали СВО
19 марта 2024, 04:33

Фото: iStock/rarrarorro

Россияне, которые в подавляющем большинстве проголосовали за Владимира Путина на президентских выборах, заявили о своей поддержке спецоперации на Украине, с таким мнением выступил румынский публицист Ион Кристою, передает ТАСС.
«В результате этого впечатляющего голосования Владимир Путин получил от российского народа мандат на то, чтобы идти до конца в войне с Украиной и Западом», – подчеркнул эксперт.

Публицист пояснил, что россияне сделали свой выбор «после двух лет введенных коллективным Западом санкций» и жестокой пропаганды, массированно навязанной западными державами.

Действующий президент России Владимир Путин получил 87,28 процента голосов на президентских выборах при 100-процентном протоколе. Это будет пятый президентский срок Путина.

Ранее Владимир Путин предложил соперникам по выборам продолжить совместную работу.

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#сша
#румыния
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#россия
#президент
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Трамп рассказал про истинных правителей США
Трамп: США управляется не Байденом
19 марта 2024, 04:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Соединенными Штатами руководит не нынешний глава государства Джо Байден, а его «злобное» окружение , с таким заявлением выступил бывший президент США Дональд, сообщает РИА Новости.
«У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он», – отметил Трамп.

По мнению политика, США управляют «злобные, умные» люди из окружения Байдена, в то время как «сам действующий президент хочет поскорее лечь спать».

Как пишет New York Times, Джо Байден занимает 14-е место в рейтинге лучших лидеров Америки. Согласно опросу ученых, проведенному в День президентов, главным достижением Байдена является то, что он выиграл выборы у своего предшественника. Традиционно на вершине рейтинга находятся Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт, Джордж Вашингтон, Теодор Рузвельт и Томас Джефферсон.

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#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
#выборы
#белый дом
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Писториус выступил против заморозки украинского конфликта
Глава Минобороны ФРГ Писториус выступил против заморозки украинского конфликта
19 марта 2024, 03:09

Фото: iStock/alzay

Министр обороны Германии Борис Писториус дистанцировался от комментариев лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха о заморозке конфликта на Украине. По мнению Писториуса, это только поможет России, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«В конце концов, это помогло бы только (президенту России Владимиру) Путину», – заявил министр обороны Германии.

Писториус сделал это заявление после встречи с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом в Варшаве.

Ранее во время дебатов в Бундестаге на прошлой неделе по поводу поставок Киеву ракет Taurus Рольф Мютцених спросил, не пора ли Федеративной Республике Германия подумать не только о том, как «вести войну, но и подумать о том, как заморозить ее и положить ей конец?».

Заявление политика подверглось критике со стороны партнеров по коалиции. Кроме того, с критикой позиции депутата выступил генеральный директор Министерства обороны Польши Косиняк-Камыш, считающий, что это не та идея, которую следует принимать во внимание.

Ранее сообщалось, что власти Германии решили модернизировать все существующие крылатые ракеты Taurus и сделать их готовыми к немедленному перехвату. Как уже говорилось, модернизации подлежат все ракеты, используемые немецким бундесвером. В Вооруженных силах Германии насчитывается около 600 таких систем, но точное их количество держится в секрете.

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#германия
#польша
#украина
#помощь
#сво
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В КНДР под личным руководством Ким Чен Ына прошли стрельбы с использованием РСЗО
ЦТАК: Ким Чен Ын лично руководил стрельбами с использованием сверхкрупных РСЗО
19 марта 2024, 02:40

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил учебными стрельбами с использованием сверхкрупных ракетных систем залпового огня (РСЗО), прошедшими в понедельник 18 марта в западной части КНДР. Об этом рассказало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что в КНДР в ходе соревнований танковых экипажей представили новейший танк, который лично протестировал лидер страны Ким Чен Ын. По данным агентства, Ким Чен Ын выразил удовлетворение демонстрацией новейшего танка, который он водил, «крепко держась за штурвал», а также отметил его ударную силу и маневренность. На соревнованиях вместе с северокорейским лидером также присутствовали министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

7 марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации». До этого лидер Северной Кореи неоднократно заявлял о готовности страны ответить на «неправильное решение» США. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.


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#ким чен ын
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#кндр
#стрельба
#оружие
#танки
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Американский сенатор призвал Украину к ужесточению закона о мобизалации
Грэм: Все украинцы должны отправиться в армию
19 марта 2024, 02:38

Фото: iStock/Olena_Z

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* призвал украинских законодателей как можно скорее принять более жесткий закон о мобилизации, сообщает газета Washington Post.
По его словам, граждане Украины должны вступать в ряды вооруженных сил независимо от их мобилизационного возраста и помощи США. Он добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) «нужно больше людей» в своих рядах.

Ранее, 18 марта, стало известно, что сенатор США посетил Киев. Ранее Грэм заявил, что Соединенные Штаты должны предоставлять военную помощь Украине на кредитной, а не на безвозмездной основе. Сенатор напомнил, что из 50 миллиардов долларов, переданных Украине европейскими странами, 3,3 миллиарда долларов были предоставлены в виде займов. Он призвал власти США поступить аналогичным образом.

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#сша
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#помощь
#киев
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В России выдвинули условие для диалога с Западом по стратегической стабильности
Полянский: Если Запад изменит курс, диалог по стратстабильности станет возможен
19 марта 2024, 02:08

Фото: istockphoto.com/Agromov

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул необходимость диалога с Западом по вопросам стратегической стабильности, сообщает РИА Новости.
По его словам, стратегический диалог, направленный на заключение нового договора о контроле над ракетно-ядерными вооружениями, возможен только после того, как США и НАТО кардинально пересмотрят свое враждебное отношение к России.

По словам Полянского, российские власти не видят оснований для такой работы, пока Запад пытается нанести Москве «стратегическое поражение» и отказывается уважать ее жизненно важные интересы.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил контакты с США по вопросам стратегической стабильности по линии Минобороны и МИДа. Президент Путин отметил, что российская сторона не разрывала диалог с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.

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#мид
#мид рф
#сша
#ес
#россия
#ядерное оружие
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На Украине предложили ввести диктатуру для победы над Россией
Демченко: Диктатура необходима Украине для победы над Россией
19 марта 2024, 01:40

Фото: iStock/Imagesines

На Украине предложили установить диктатуру под предлогом того, что она станет инструментом для победы над Россией. Такое мнение высказал народный депутат от партии «Слуга народа» Демченко в эфире одного из местных телеканалов, сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.
«Иногда страна может дойти до диктатуры в состоянии войны. И иногда говорят, что это единственный выход, чтобы государство вышло победителем», – сказал Демченко.

Нардеп отметил, что диктатура всегда негативно влияет на страну и народ.

Ранее Жозеп Баррель заявил, что Украине требуется срочная помощь от ЕС и США.

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#украина
#россия
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Швейцария высказалась об итогах президентских выборов в России
МИД Швейцарии: Осуждаем решение России провести выборы на новых территориях
19 марта 2024, 01:01

Фото: iStock/william87

Официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Кливаз прокомментировал итоги президентских выборов в России, сообщает РИА Новости.
По словам Кливаза, власти страны приняли к сведению результаты выборов в России и продолжат поддерживать контакты в рамках уважения международного права.

В то же время в министерстве подчеркнули, что осуждают решение России «провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины».

«Мы также сожалеем, что ОБСЕ не была приглашена в Россию для наблюдения за ходом выборов в рамках возложенного на нее мандата», – добавил он.

Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми.

18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно результатам, действующий лидер получил 87,28 процента голосов.

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#сша
#россия
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