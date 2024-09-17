Секретная служба США заранее не осмотрела место покушения на Трампа

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Секретная служба США призналась, что не производила предварительный осмотр территории гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что в воскресенье секретная служба не проводила обыск территории гольф-клуба Trump International во Флориде, перед тем как туда прибыл политик.
Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что в официальном графике Трама не значилось посещение гольф-клуба 15 сентября, поэтому представители ведомства не проводили проверку.
По данным ФБР, подозреваемый в покушении находился вблизи с полем для гольфа почти 12 часов до того, как открыл стрельбу.
Вторая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, спустя два месяца после аналогичного происшествия в штате Пенсильвания. По данным следствия, мужчина прятался в кустах. После совершения выстрелов он попытался сбежать, но сотрудники секретной службы открыли по нему огонь, после чего задержали.
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Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что в официальном графике Трама не значилось посещение гольф-клуба 15 сентября, поэтому представители ведомства не проводили проверку.
По данным ФБР, подозреваемый в покушении находился вблизи с полем для гольфа почти 12 часов до того, как открыл стрельбу.
Вторая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, спустя два месяца после аналогичного происшествия в штате Пенсильвания. По данным следствия, мужчина прятался в кустах. После совершения выстрелов он попытался сбежать, но сотрудники секретной службы открыли по нему огонь, после чего задержали.
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Анастасия Чинкова