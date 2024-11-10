Секс-кукла с символом СС: немецкий политик оказался в центре скандала

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В политической сфере Германии разгорелся неприятный скандал — член Христианско-демократического союза Бюлент Бюйюкбайрам опубликовал фотографию секс-куклы с петлей на шее, на голове которой был нарисован символ нацистской бригады СС. Кроме того, игрушка для интимных утех была одета в футболку с надписью «К черту Санкт-Паули» (речь о футбольном клубе — прим.ред.).
По данным немецкого издания Der Spiegel, политика уже отправили в отставку. Сам он назвал свой поступок глупостью и большой ошибкой. По его словам, после публикации фото ему стали присылать жуткие угрозы. Бюйюкбайрам также добавил, что уже извинился перед футбольным клубом.
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Данил Пономарев