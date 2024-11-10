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Секс-кукла с символом СС: немецкий политик оказался в центре скандала

Фото: iStock/zomby007

Фото: iStock/zomby007

В политической сфере Германии разгорелся неприятный скандал — член Христианско-демократического союза Бюлент Бюйюкбайрам опубликовал фотографию секс-куклы с петлей на шее, на голове которой был нарисован символ нацистской бригады СС. Кроме того, игрушка для интимных утех была одета в футболку с надписью «К черту Санкт-Паули» (речь о футбольном клубе — прим.ред.).
По данным немецкого издания Der Spiegel, политика уже отправили в отставку. Сам он назвал свой поступок глупостью и большой ошибкой. По его словам, после публикации фото ему стали присылать жуткие угрозы. Бюйюкбайрам также добавил, что уже извинился перед футбольным клубом.

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#политика
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#германия
#скандал
Стубб призвал Финляндию готовиться к увеличению расходов на оборону
10 ноября 2024, 03:45

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александер Стубб призвал жителей страны готовиться к увеличению расходов на оборону. Об этом он заявил в интервью газете Ilta-Sanomat. По его словам, рост вложений в оборонный сектор обусловлен якобы угрозой со стороны России и нестабильностью во всем мире.
«Сейчас очень вероятно, что расходы увеличатся. Мы должны морально подготовиться к этому в той или иной форме. Мы делаем это в наших собственных интересах. С одной стороны, из-за США и Трампа, а с другой - из-за союзников по НАТО», — пояснил он.
Стубб добавил, что скорее всего расходы на оборону в 2% ВВП придется увеличить, а подспорьем для этого должны стать совместные решения вместе с другими участниками НАТО.

По данным газеты, в 2024 году расходы Финляндии на оборону уже достигли отметки в 2,3% ВВП, но такое значение обусловлено покупкой 64 американских истребителей F-35.

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#расходы
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#нато
#финляндия
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Зеленский преподнес Трампу неприятный сюрприз
Дубинский: Зеленский помешал Трампу, когда продлил военное положение на Украине
10 ноября 2024, 02:58

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подставил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, когда продлил военное положение на Украине в день голосования 5 ноября. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, пребывающий в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, такое решение серьезно помешало Трампу, который обещал урегулировать украинский конфликт «за один день».
«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов <…> А как ты попробуешь (урегулировать конфликт — прим. ред.), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал «не хочу и не буду», — написал он.
Ранее Дубинский отмечал, что Запад предложит Владимиру Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, поскольку перестал быть угодным США. Он пояснил, что если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата. При этом если он откажется, то, по мнению депутата, «все внезапно поменяется внутри».

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#выборы
#сша
#конфликт
#сми
#депутат
#зеленский
#запад
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«Украине по-настоящему крышка»: в США сделали неожиданное заявление
FP: американцы забудут об Украине, если Россия согласится на раздел территорий
10 ноября 2024, 02:48

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Большинство американцев с легкостью забудет об Украине и перевернет эту страницу истории, если победитель президентских выборов в США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорятся о разделе ее территорий и нейтральном статусе. Таким мнением поделился профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для журнала Foreign Policy. По его словам, в таком случае Трамп будет считать завершение украинского конфликта своей заслугой.
«Если президент России Владимир Путин согласится на постоянный раздел и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся. Трамп в таком случае припишет себе завершение конфликта», — говорится в материале.
Профессор считает, что Трамп скорее всего скинет поддержку Украины на плечи Европы и может просто лишить Киев помощи от США.
«Украине по-настоящему крышка», — резюмировал Уолт.
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#владимир путин
#президент
#киев
#трамп
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Стало известно, что может помешать Трампу на посту президента
Сенатор Пушков: Трампу на посту президента может помешать «вашингтонское болото»
10 ноября 2024, 02:26

Алексей Пушков (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Победившему на выборах президента США Дональду Трампу во время его второго срока может вновь помешать так называемое «вашингтонское болото». Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале. По его словам, будущая команда американского лидера вряд ли будет состоять из лояльных ему Илона Маска, Такера Карлсона и Талси Габбарда.
«Главное с Трампом не его пресловутая «непредсказуемость», по большей части придуманная, а то, что «вашингтонское болото», которое он обещал осушить еще в 2016-ом, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам», — написал он.
Пушков считает, что окружение Трампа начнет его «обрабатывать», после чего «подтянутся» генсек НАТО Рютте, глава ЕК фон дер Ляйен, президент Польши Дуда.
«Чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону», — отмечает Пушков.
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#сша
#президент
#китай
#нато
#киев
#ек
#трамп
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В Конго высказались о рабстве в России
Глава МИД Конго Гакоссо: Россия никогда не была рабовладельческой страной
10 ноября 2024, 01:31

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо отметил, что республика ценит взаимоуважение в отношениях с Россией, которая никогда не была ни рабовладельческой страной, ни страной-колонизатором. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о различиях в подходах к сотрудничеству на Западе и в России. По его словам, в отношениях с западными странами, в свою очередь, присутствует наследие рабства и колонизации.
«У отношений с Западом есть наследие трагической истории — рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором. Совсем наоборот», — пояснил Гакоссо.
Глава МИД Конго также напомнил о Советском Союзе, который восстал против этих явлений в политике со странами Африки и сильно помог им развиться.
«Очень рано Советский Союз восстал против этого явления, оказал мощную поддержку африканским странам <...> И точно так же, как мы торгуем с Китаем, вашей страной-соседом, отношения такого же типа мы развили и с Россией. Взаимная выгода, взаимоуважение, а не такие отношения, при которых на партнера смотрят с презрением», — объяснил он.
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#мид
#отношения
#рф
#африка
#конго
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В Ираке хотят снизить возраст согласия для девочек до 9 лет
The Mirror: в Ираке намерены снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет
10 ноября 2024, 00:36

Фото: iStock/SeanWang

В Ираке собираются снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет. Об этом сообщает британская газета The Mirror. Законопроект, как отмечается, внесли на рассмотрение ультраконсервативные мусульманские партии.
По информации газеты, проект нового закона уже прошел второе чтение в парламенте Ирака. Его целями называют приближение страны к более правильному толкованию мусульманского права и защиту молодежи от безнравственных отношений.

Ранее сообщалось, что США и Ирак договорились о выводе американских войск и сворачивании международной военной миссии. Белый дом не сообщил, сколько военных покинет ближневосточную страну, но в настоящее время в ней дислоцировано около 2500 военнослужащих.

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#права
#дом
#проект
#страны
#ирак
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Штаб Трампа отстранился от своего советника, который призвал Киев забыть о Крыме
09 ноября 2024, 23:41

Фото: iStock/rarrarorro

Штаб избранного президента США Дональда Трампа отстранился от заявления своего советника Брайана Ланцы, который призвал Киев забыть о возвращении Крыма. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в переходной команде республиканца. По словам собеседника, мнение Ланцы не отражает позицию Трампа, он был нанят лишь для работы в предвыборной кампании.
«Брайан был нанят для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит за него», — приводят слова источника.
Напомним, Ланца в беседе с британским Би-би-си (BBC) заявил, что когда власти Украины заявят, что конфликт будет исчерпан «только тогда, когда вернут Крым», то администрация Дональда Трампа скажет Киеву, что «Крым потерян». Он также отметил, что если приоритет украинских чиновников — возврат Крыма и привлечение солдат США к боевым действиям с этой целью, то власти Киева рискуют оказаться в изоляции.

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#сша
#конфликт
#крым
#администрация
#запад
#солдат
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«Американо-немецкий порнофильм категории "Б"»: Захарова высказалась о президенте Германии
Захарова назвала безумцем президента ФРГ Штайнмайера из-за нападения на писателя
09 ноября 2024, 23:20

Фото: iStock/macky_ch

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера безумным правителем, комментируя статью Bild, в которой заявляется о нападении главы ФРГ на писателя Марко Мартина из-за его слов о «Северном потоке — 2». Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, часть материала, где говорится, что Штайнмайер ударил писателя по голове может оказаться фейком, но «все остальное правда».
«Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте», — отметила Захарова.
Напомним, по информации Bild, все произошло на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. В своей речи писатель, обращаясь к президенту Германии, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз, якобы помогал воплотить намерения главы российского государства Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.

После этого выступления, пояснил писатель, Штайнмайер был в ярости и напал на него. По его словам, лидер Германии ударил Мартина по голове, заявив, что Мартин и «интеллектуалы» понятия не имеют, насколько трудна работа политиков.

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#президент
#проект
#писатель
#партия
#фрг
#лидер
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Советник Трампа Ланца посоветовал Зеленскому забыть о Киеве
09 ноября 2024, 22:56

Фото: istockphoto/ Oleksii Liskonih

Новая администрация Соединенных Штатов Америки под руководством Дональда Трампа, который победил на президентских выборах, откажет Украине в осуществлении желания «вернуть Крым», информирует старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца.
«Если Зеленский скажет, что мир будет, только если Крым будет у нас, этим он покажет нам, что несерьезен», — рассказал Ланца телевидению Великобритании.

Он отметил, что когда власти Украины заявят, что прекратят военные действия, и конфликт будет исчерпан «только тогда, когда вернут Крым», то администрация Дональда Трампа скажет Киеву, что «Крым потерян».

Брайан Ланца косвенно обратился к украинским чиновникам. Он отметил, что если их приоритет — возврат Крыма и привлечение солдат Соединённых Штатов Америки к боевым действиям с этой целью, то власти Киева рискуют оказаться в изоляции.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уже налажен диалог.

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#военные
#конфликт
#крым
#администрация
#зеленский
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#сша
#дональд трамп
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