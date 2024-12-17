В Госдуме высказались о гибели генерала ВС РФ Кириллова

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Гибель генерал-лейтенанта ВС России Игоря Кириллова при взрыве в Москве является терактом, заявил «Ленте.ру» зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин. Депутат соболезнует родным и близким погибшего офицера.
«Нужно отметить, что предстоит еще выяснить все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, очевидно, что это теракт…» — прокомментировал Швыткин.
У парламентария вызвал вопрос тот факт, что Кириллов был без госохраны с учетом его статуса и профессиональной деятельности.
Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ с 2021 года. Имеет звание Героя Труда. О его гибели вместе с помощником сообщили рано утром во вторник, 17 декабря.
По информации Shot, преступник поставил электросамокат, к которому было примотано взрывное устройство. Вероятно, при активации взрывчатки подрывник или его подельник могли быть в зоне видимости происходящего.
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Никита Кротов