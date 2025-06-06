«Семейные разногласия»: В Госдуме прокомментировали ссору Трампа и Маска
Депутат Новиков: ссора Маска и Трампа похожа на семейные разногласия
Ссора президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска похожа на семейные разногласия. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Считаю, что на данном этапе все происходящее нужно оценивать, как некие семейные разногласия. Есть все-таки фундаментальные вещи, которые должны сделать своё дело. Пока в связи с определёнными тактическими разногласиями мы наблюдаем эту перепалку внутри той команды, которая довольно дружно работала на последних президентских выборах в США», — сказал Новиков в беседе с «Газетой.Ru».
Он добавил, что уже совсем скоро все американские ведущие политические фигуры силы начнут готовиться к следующим президентским выборам. В подобных условиях возвращение Маска в Белый дом является угрозой для представителей Демократической партии, считает Новиков.
В свою очередь доктор политических наук американист Рафаэль Ордуханян в беседе с RT рассказал, что причиной конфликта Трампа и Маска могло стать принятие закона о бюджете, которое «взбесило» последнего.
«Но я думаю, его больше взбесило то, что урезаются все дотации его предприятиям, которые выпускали так называемую электрическую продукцию», — считает Ордуханян.
Однако он отметил, что ситуацию может исправить визит американского президента в Китай.
Политолог также предположил, что конфликт Маска и Трампа может быть элементом сговора.