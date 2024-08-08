Семеро поляков арестованы в Нигерии за использование российских флагов

Фото: Фотобанк Московской области
Семеро граждан Польши были задержаны в штате Кано, Нигерия, за использование российских флагов во время антиправительственных протестов. Об этом сообщил представитель службы безопасности Нигерии Питер Афунанья.
По словам Афунанья, задержанные использовали российские флаги на демонстрациях против правительства, что вызвало обеспокоенность по поводу возможного иностранного вмешательства в внутренние дела страны. В данный момент нигерийские власти выясняют причины такого поведения и мотивацию задержанных.
Протесты в Нигерии начались 1 августа и были вызваны ростом инфляции, резким увеличением цен на продовольствие и угрозой голода. Протестующие требуют от властей принять меры для улучшения экономической ситуации.
Ранее, 4 августа, президент Нигерии Бола Тинубу обратился к демонстрантам с обещанием нормализовать экономику. Однако его заявления не удовлетворили митингующих, и протесты продолжились. Один из лидеров протестов, Майкл Ленин, был задержан ранее.
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Протесты в Нигерии начались 1 августа и были вызваны ростом инфляции, резким увеличением цен на продовольствие и угрозой голода. Протестующие требуют от властей принять меры для улучшения экономической ситуации.
Ранее, 4 августа, президент Нигерии Бола Тинубу обратился к демонстрантам с обещанием нормализовать экономику. Однако его заявления не удовлетворили митингующих, и протесты продолжились. Один из лидеров протестов, Майкл Ленин, был задержан ранее.
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Елена Перлова