Семигин уйдет с поста сопредседателя «Справедливой России — За правду»

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Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Геннадий Семигин покинет свой пост, сообщил глава политической партии Сергей Миронов на XIV съезде.
«Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе. Он остается членом партии», — заявил политик.Он добавил, что партийный устав не поменяется. По нему, вторым сопредседателем остается писатель Захар Прилепин, а должность еще одного сопредседателя становится вакантной.
Его предложено избрать в следующем году. Кандидатом Миронов предложит, по его собственным словам, Руслана Татаринова, который сейчас в зоне боевых действий.
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