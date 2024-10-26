В КНР наказали свыше полумиллиона человек за взяточничество

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В Китае за коррупцию наказали 589 тысяч человек, проинформировали в Центральной дисциплинарной комиссии республики.
«В общей сложности 2 972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», — сказано в сообщении.Там добавили, что с января по сентябрь текущего года надзорные органы по всему Китаю получили 2,703 миллиона обращений, а также отчетов о коррупции среди чиновников и 756 тысяч жалоб.
По данным комиссии, 74 тысячи «наказанных» из 589 — это чиновники районного и поселкового уровней.
В сентябре была осуждена экс-губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу 52-летняя чиновница Чжун Ян.
Ранее сообщалось, какие обвинения касаемо американских выборов отвергли в Китае.
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Никита Кротов