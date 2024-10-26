В КНР наказали свыше полумиллиона человек за взяточничество

США готовят к запуску в 2025 году новое оружие для подавления спутников России и Китая в космосе. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на космические силы Соединенных Штатов. Отмечается, что речь идет об облегченной версии генератора помех Counter Communications System, который эксплуатируют с 2020 года.