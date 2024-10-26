Явка на выборы в Грузии составляет 9,27% в первые часы

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Явка на парламентские выборы в Грузии в первые пару часов составляет 9,27%, информирует пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани в рамках брифинга.
«К данному времени (9:00 мск) на избирательный участок прибыли 324 тысяч 197 избирателей, это 9,27%», — прокомментировала она.В 2020 году явка в это время была 8,33%, а в 2916-м — 8,34%. Порога явки нет, выборы признают состоявшимися вне зависимости от числа участников голосования.
Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявлял, что в стране имеются силы, которые хотят госпереворота. Политик упомянул некие признаки ведущейся подготовки захвата власти антидемократическим путем.
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