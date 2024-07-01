Семья Байдена назвала виновных в его провале на дебатах с Трампом

Фото: whitehouse.gov
Семья президента США Джо Байдена считает, что его советники несут ответственность за его провал на предвыборных дебатах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, попросивших об анонимности.
По их словам, семья американского лидера попросила его наказать своих советников, понизив их в должности или уволив. Однако, по словам собеседников издания, Байден вряд ли прислушается к их совету.
Семья президента, в частности, винит советников в том, что политик не перешел «в наступление». Кроме того, родственники Байдена считают, что по вине советников он был сосредоточен на защите своей проделанной работы, а не на планах на второй президентский срок, а также испытывал переутомление.
Ранее семья Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. Близкие поддержали Байдена и попросили его продолжить участие в президентских выборах.
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Семья президента, в частности, винит советников в том, что политик не перешел «в наступление». Кроме того, родственники Байдена считают, что по вине советников он был сосредоточен на защите своей проделанной работы, а не на планах на второй президентский срок, а также испытывал переутомление.
Ранее семья Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. Близкие поддержали Байдена и попросили его продолжить участие в президентских выборах.
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Александр Климов