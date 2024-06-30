Раскрыт приближенный, от которого зависит решение Байдена о выходе из гонки

Фото: сайт Белого дома США
Единственный человек, оказывающий решающее влияние на президента США Джо Байдена, – это его жена Джилл, сообщает NBC со ссылкой на источники.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Александр Климов