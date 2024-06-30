Семья Байдена отреагировала на его решение продолжить участие в выборах

Фото: сайт Белого дома США
Семья президента США Джо Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. По данным The New York Times (NYT), близкие родственники Байдена единодушно поддержали его.
Ранее первая американская леди Джилл Байден прокомментировала критику в адрес Байдена, прозвучавшую в его адрес после дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Она защитила своего мужа и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения в период президентства.
Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Александр Климов