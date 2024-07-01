В США рассказали об ухудшении здоровья Байдена с каждой неделей

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Состояние президента США Джо Байдена стремительно ухудшается, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«С каждой неделей ему становится все хуже. Такова природа этого дегенеративного психического состояния, от которого он страдает», – высказался он, подчеркнув, что ухудшение психического состояния американского лидера необратимо.
Джонсон также высказал предположение о будущем Байдена после его дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, наиболее вероятным сценарием будет отказ политика от участия в выборах.
«Они попросят его сказать... "Я не буду баллотироваться на пост президента, я ухожу. Я хочу пойти порыбачить"», – заключил экс-агент ЦРУ.
Ранее семья Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. Близкие поддержали Байдена и попросили его продолжить участие в президентских выборах.
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Александр Климов