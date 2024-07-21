Семья Клинтонов поддержала Харрис как кандидата в президенты США от демпартии

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Бывший президент США Билл Клинтон вместе с женой Хиллари поддержали Камалу Харрис в качестве кандидата от демпартии на выборах президента США. Об этом экс-глава государства написал в своих соцсетях.
«Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать ее», – заявил Клинтон.Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки, но останется на посту американского лидера до конца своего срока, а также поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
Кандидат от республиканцев и бывший президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Камалу Харрис победить ему будет гораздо легче.
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