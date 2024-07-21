Семья Клинтонов поддержала Харрис как кандидата в президенты США от демпартии

США и Великобритания нанесли пять авиационных ударов по позициям хуситов на западе Йемена. Об этом со ссылкой на местные органы власти сообщает РИА Новости. Атака вызвала крупный пожар в топливном хранилище в порту Ходейды, говорится в сообщении.